Ist nie verkatert: Alkohol kann Anna-Maria Ferchichi nichts

Anna-Maria Ferchichi (44) lässt es gerne mal krachen. Dazu gehört dann auch das eine oder andere alkoholische Spaßgetränk. In einer Fragerunde auf Instagram sprach die Influencerin offen über ihre seltenen Partynächte und ihren Umgang mit Alkohol. Dabei verriet die achtfache Mutter ein Detail, das viele überraschen dürfte: Egal, wie viel sie trinkt, einen Kater kennt sie offenbar nicht. "Ich habe nie einen Kater. Egal, wie viel ich trinke", stellte sie klar. Auch den Grund, warum sie überhaupt zum Glas greift, benannte sie unverblümt. Genuss oder Geschmack spielen für sie demnach keine Rolle – sie trinke gezielt, um betrunken zu werden. Einen Kater habe sie am nächsten Morgen nach eigener Aussage nicht zu befürchten. Lediglich der Schlafmangel mache sich nach einer langen Partynacht am darauffolgenden Tag bemerkbar.

Dass sie offenbar mehr verträgt als so mancher an ihrer Seite, ist der Mutter selbst schon aufgefallen. "Ich stecke auch richtig was weg, wundere mich selber oft, wenn ich andere sehe, die mit mir unterwegs sind", schrieb sie in der Fragerunde. Während andere nach solchen Abenden mit den Folgen zu kämpfen haben, zeigt sich Anna-Maria nach eigenen Angaben wenig beeindruckt. Selbst wenn die Nacht kurz ausfällt, lässt sie sich davon offenbar nicht ausbremsen und zieht ihr Tagesprogramm wie gewohnt durch. "Ich spüre den Schlafmangel am nächsten Tag, aber ich ziehe immer durch. Sag' mir dann immer, abends kann ich schlafen", erklärte sie ihren Followern. Ausreden lässt die Unternehmerin demnach nicht gelten – der Tag nach der Party läuft bei ihr ganz normal weiter.

Ausgelassene Partynächte sind für Anna-Maria ohnehin eher die Ausnahme. Mit acht Kindern ist ihr Alltag gut gefüllt, sodass nur selten Zeit für spontane Ausflüge bleibt. Umso mehr weiß sie die wenigen Gelegenheiten zu schätzen, bei denen sie den Alltag hinter sich lassen und einfach abschalten kann, wie sie betonte. Sich selbst beschreibt die Frau von Bushido (48) im Alltag als extrem strukturiert und diszipliniert. "So Abende sind sehr selten, aber einfach wichtig. Ich bin sonst wie ein Soldat und lasse kaum Spielraum für andere Dinge", verriet sie. Zwischen Familienorganisation und Terminen scheint also wenig Platz für Ausnahmen zu bleiben. Umso bewusster genießt Anna-Maria offenbar die wenigen Momente, in denen sie den straffen Zeitplan für ein paar Stunden hinter sich lassen kann.

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Imago Anna-Maria Ferchichi beim 30 Jahre RTL Exclusiv-Jubiläumsevent in Hamburg

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer aktuellen Oberweite, Oktober 2026

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Instagram / bush1do Bushido mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi