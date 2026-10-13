Jessica Alves trennt sich von deutschem Ingenieur

Liebes-Aus bei Jessica Alves (43)! Der Realitystar und sein deutscher Partner Matthias sind nun nach rund anderthalb Jahren Beziehung kein Paar mehr. Wie Jessica der Daily Mail berichtete, kam es ausgerechnet während einer Reise nach Sizilien zur endgültigen Trennung. Dabei sollte der Urlaub eigentlich romantisch werden. Stattdessen wurde deutlich, wie weit ihre Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft auseinanderlagen. Während sich die 43-Jährige Verbindlichkeit, Sicherheit und eine Ehe wünschte, habe der Ingenieur nach ihrer Darstellung vor allem Freiheit und Unabhängigkeit gebraucht. Am Ende trat Jessica die Rückreise nach London allein an. Inzwischen lebt der TV-Star wieder dauerhaft in der britischen Hauptstadt und möchte dort nach dem privaten Rückschlag auch beruflich ein neues Kapitel beginnen.

Der erste Kontakt zwischen Jessica und Matthias entstand Ende 2024, danach wurde es schnell ernst: Das Paar pendelte zwischen London und Nürnberg, unternahm zahlreiche Reisen und lernte die Familien und Freunde des jeweils anderen kennen. Für die Beziehung reduzierte Jessica ihre TV-Auftritte, Pressetermine und öffentlichen Auftritte deutlich. "Ich habe mich für mein Privatleben entschieden. Zu diesem Zeitpunkt glaubte ich wirklich, dass Liebe und der Aufbau einer gemeinsamen Zukunft wichtiger seien", erklärte der Realitystar gegenüber der Daily Mail. Doch nach einer knapp einmonatigen Trennung im Sommer, während der Matthias beruflich unterwegs war und an einem Junggesellenabschied in Amsterdam teilnahm, habe Jessica eine Veränderung bemerkt. Nach seiner Rückkehr sei er ihr deutlich distanzierter vorgekommen.

Auf Sizilien prallten ihre unterschiedlichen Vorstellungen schließlich aufeinander, und der Abschied sei besonders emotional gewesen: Beide hätten geweint. "Er sagte mir, dass er mich liebe, aber er könne mir nicht die Ehe und die Zukunft bieten, die ich wollte", verriet Jessica der Daily Mail. Als wäre das Liebes-Aus nicht schon schmerzhaft genug, verlor Jessica parallel den Zugriff auf ihren Instagram-Account mit rund sieben Millionen Followern. Das Profil war mehrfach kompromittiert worden und bildete eine wichtige Grundlage für ihre Einnahmen und Markenkooperationen. "Ich bereue es nicht, jemanden geliebt zu haben. Aber ich habe gelernt, dass man sich niemals selbst kleinmachen sollte, während man versucht, mit jemand anderem ein Leben aufzubauen", resümierte Jessica. Nun arbeitet sie an ihrem Comeback: Mit einem neuen Profil, TV-Auftritten und einem Buch möchte sie beruflich wieder Fuß fassen. Eine wichtige Lehre nimmt sie aus der gescheiterten Beziehung mit: "Ich werde nie wieder eine Beziehung über mich selbst stellen."

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Backgrid / Bob Grey Jessica Alves, Dezember 2023

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ActionPress Jessica Alves im Juni 2022 auf Koh Samui

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Backgrid/ActionPress Jessica Alves bei den UK Glamour Awards 2024