Jessica Alves äußert sich zum Kuss mit Katie Price

Kürzlich sorgten Jessica Alves (41) und Katie Price (46) für Aufsehen, als sie sich bei den UK Glamour Awards küssten. Laut Berichten von OK! Magazine schaute das britische Model Jessica tief in die Augen und sagte: "Jessica, du bist so schön. Ich liebe dich so sehr." Daraufhin habe die TV-Persönlichkeit erwidert: "Ich liebe dich auch – du bist umwerfend." Nach diesem innigen Moment gaben sich die Frauen einen freundschaftlichen Kuss, der von den anwesenden Fotografen festgehalten wurde.

Die Freundschaft der beiden begann bereits vor sieben Jahren, als sie sich in der britischen Fernsehsendung "Loose Women" kennenlernten. Seitdem stehen Katie und Jessica in engem Kontakt und unterstützen sich gegenseitig in persönlichen Angelegenheiten. Bei den UK Glamour Awards nutzten sie die Gelegenheit, um sich über Liebe und Beziehungen auszutauschen. Jessica, die kürzlich eine Trennung durchgemacht hatte, fand bei Katie Trost und Rat. "Wir sprachen über unsere vergangenen Beziehungen, und sie gab mir Ratschläge", erzählte Jessica im Gespräch mit dem Magazin. Trotz der ernsten Unterhaltung hatten die beiden viel Spaß bei dem Event.

Jessica, die ihre geschlechtliche Transition im Januar 2020 begann, fühlt sich nun endlich angekommen und liebt es, eine Frau zu sein. Sie hat zahlreiche Operationen hinter sich und sagt über sich selbst: "Jede einzelne Zelle meines Körpers wurde verändert. Es war nicht einfach, es war sehr schmerzhaft, sehr teuer und sehr riskant." Trotz der Herausforderungen bereut sie keinen ihrer Schritte. Sie bewundert Katie für ihre Stärke und ihre offene Art: Sie ist eine Kämpferin und ein Vorbild für viele Frauen in diesem Land."

Instagram / katieprice Katie Price, Model

Instagram / jessicaalvesuk Jessica Alves im Januar 2023

