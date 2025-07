Offiziell: Jessica Alves turtelt mit neuem Freund in Capri

Jessica Alves (42) macht es nun offiziell: Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, posiert die TV-Bekanntheit mit dem neuen Mann an ihrer Seite verliebt im Urlaub auf der italienischen Insel Capri. Bei dem unbekannten Mann handelt es sich um einen deutschen Ingenieur, den Jessica bereits vergangenen Dezember in einem Flugzeug kennengelernt hat. Auf den ersten Blick scheinen die beiden super zusammenzupassen: Auf einem Foto posieren die beiden auf einem Boot, Jessica in einem extravaganten Sommerkleid, ihr Partner von oben bis unten in Versace gekleidet. Ein weiteres Bild zeigt die beiden strahlend im Partnerlook mit Zitronen-Print, im Hintergrund die atemberaubende Amalfiküste.

Jessica macht im Gespräch mit dem Magazin kein Geheimnis daraus, dass es für sie nicht leicht war, den richtigen Mann zu finden: "Ich hatte ein paar schlimme Dates, bei denen es den Männern nur ums Ausnutzen ging, sie wollten mein Geld und keine wirkliche Beziehung." Nun scheint sie aber Erfolg gehabt zu haben. Der Anlass der Reise ist die Feier ihres achtmonatigen Jubiläums. Auf dem gemeinsamen Flug habe sich der Unternehmer gezielt neben die Blondine gesetzt und sie hatten zusammen etwas getrunken. Laut Jessica sei zwischen ihnen von der ersten Begegnung an etwas ganz Besonderes gewesen, weshalb es auch nicht lange dauerte, bis sie sich ineinander verliebten. Die Brasilianerin, die vor allem für ihr durch zahlreiche Schönheitsoperationen verändertes Aussehen bekannt ist, zeigte ihren Partner bislang aber noch nicht in der Öffentlichkeit. Nach knapp acht gemeinsamen Monaten scheint für die beiden Turteltauben nun aber der richtige Zeitpunkt gekommen zu sein, ihr Glück offiziell zu machen.



Im September 2024 trennte sich die Social-Media-Bekanntheit nur einen Monat nach ersten Verlobungsgerüchten von ihrem Ex-Freund Dalton Phillips. Seitdem sorgte sie unter anderem wegen ihrer Freundschaft zu Katie Price (47) für Aufsehen. Die Freundschaft der beiden begann bereits vor sieben Jahren, als sie sich in der britischen Fernsehsendung "Loose Women" kennenlernten. Seitdem stehen Katie und Jessica in engem Kontakt und unterstützen sich gegenseitig in persönlichen Angelegenheiten. Als sie bei den UK Glamour Awards vergangenen November miteinander knutschten, vermuteten einige Medien, dass zwischen ihnen vielleicht auch mehr als Freundschaft sein könnte. Das ehemalige Boxenluder und die Transgender dementierten aber diese Gerüchte.

Instagram / jessicaalvesuk Jessica Alves, Real-Life-Barbie

ActionPress Jessica Alves, TV-Persönlichkeit

Getty Images Katie Price im November 2023

