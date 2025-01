Jessica Alves setzt Körper in Leoparden-Lingerie in Szene

Es ist wohl ziemlich heiß in Brasilien! Jessica Alves (41) posierte bei einem Heimaturlaub in einem aufreizenden Skims-Set, das großzügige Blicke auf ihren Körper gewährte. Die TV-Bekanntheit saß bei ihrem Fotoshooting auf der Kante eines Bettes und setzte ihren Körper in dem Leoparden-Dessous in Szene. Neben den Strümpfen, die bis zu den Oberschenkeln der ehemaligen britischen Promi Big Brother-Kandidatin reichten, erstrahlten auch ihr Slip und der BH sowie ihre Handschuhe in dem wilden Print. Den Look vervollständigte Jessica mit einer flauschigen Maske mit Katzenohren in demselben Muster.

Dabei wäre ihr Körper auch ohne das freizügige Outfit ein Hingucker. Die selbst ernannte Real-Life-Barbie hat ihre Kurven durch eine Vielzahl an Schönheitsoperationen modelliert und erhält ihr beeindruckendes Aussehen mit regelmäßigen kosmetischen Eingriffen. Das hat allerdings auch seinen Preis. Gegenüber MailOnline verriet die 41-Jährige, wie viel sie der ganze Spaß kostet: "Ich gebe rund 12.000 Euro pro Monat für Gesichts- und Körperbehandlungen aus, um meinen natürlichen Alterungsprozess zu verzögern." Sie erzählte außerdem, dass sie jeden Monat mehrere Beauty-Kliniken in London ausprobiere, um mit Botox, Filler und neuen Verjüngungsmaßnahmen ihr Hautbild zu verbessern. "So sehr all diese Verfahren auch funktionieren, sie sind nicht von Dauer", gab die Britisch-Brasilianerin zu.

Jessica schwor bereits 2022 größeren Beauty-OPs ab, doch die Finger von den nichtinvasiven Prozeduren will sie noch nicht lassen. "Ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein, und das will ich auch nicht. Es gibt aber ein paar Dinge, die ich in Ordnung bringen muss", erklärte die Influencerin. Trotzdem sei sie, was Filler angeht, mittlerweile vorsichtiger geworden – die sollen Menschen laut ihr nämlich älter aussehen lassen. "Wir bekommen ein rundes, geschwollenes Gesicht", beschrieb Jessica das optische Risiko gegenüber Daily Mail.

Backgrid / Bob Grey Jessica Alves im Dezember 2023 in London

Getty Images Jessica Alves, britischer TV-Star

