Ein Jahr: Jon Hamm nimmt nach Geburt seines Kindes Auszeit

Jon Hamm (55) will Hollywood nach der Geburt seines ersten Kindes für rund ein Jahr den Rücken kehren. Der Schauspieler möchte sich in dieser Zeit ganz auf seine neue Rolle als Vater und das Familienleben mit seiner Ehefrau Anna Osceola (38) konzentrieren. Das kündigte er in Andy Cohens (58) SiriusXM-Sendung "Andy Cohen Live" an. Zu diesem Zeitpunkt war seine Ehefrau noch etwa zwei Monate von der Entbindung entfernt. Für den "Mad Men"-Star steht bereits fest, dass seine beruflichen Verpflichtungen danach erst einmal in den Hintergrund rücken sollen. "Dann nehme ich im Grunde das Jahr frei", erklärte er in der Sendung. Statt Drehtagen und roten Teppichen stehen für ihn in den kommenden Monaten also die neue Vaterrolle und das Familienleben im Mittelpunkt.

Die Zeit vor der Geburt beschrieb Jon als emotionale Achterbahn. "Es ist sehr aufregend und macht nervös und löst Ängste aus und all die anderen Dinge. Aber das größte Stück vom Gefühlskuchen ist die Vorfreude", beschrieb er seine derzeitige Gefühlslage. Ob sie einen Sohn oder eine Tochter erwarten, wissen Jon und Anna selbst noch nicht. Das Geschlecht ihres Babys wollen die beiden bewusst erst bei der Geburt erfahren. An Ratschlägen mangelt es dem werdenden Vater derweil nicht. In der "Today"-Show berichtete er, dass er jede Menge ungefragte Erziehungstipps bekomme – diese seien aber überwiegend aufbauend. Eine Botschaft bekomme Jon dabei besonders häufig zu hören: "Das Beste, was ich immer wieder höre, ist, wie sehr es einen zum Besseren verändert, und ich freue mich darauf."

Dass bei ihm Vorfreude und Nervosität eng beieinanderliegen, hatte Jon schon wenige Wochen zuvor durchblicken lassen. Bei den Emmy Awards war Annas Schwangerschaft durch ihren sichtbaren Babybauch zudem öffentlich geworden. Im Umgang mit Kindern startet der Schauspieler jedoch nicht völlig unerfahren in seinen neuen Lebensabschnitt. Bevor ihm in Hollywood der Durchbruch gelang, arbeitete Jon als Lehrer. Außerdem verbrachte er durch seine Nichten und Neffen schon viel Zeit mit Kindern. Kennengelernt hatten sich Jon und Anna 2015 bei den Dreharbeiten zu "Mad Men". Seit 2020 sind die beiden ein Paar, 2023 folgte die Hochzeit. Gegenüber People beschrieb ein Insider den Schauspieler als glücklich und angekommen – und als bereit für die Familiengründung. Er und Anna hätten auf Nachwuchs gehofft und sich ein gemeinsames Baby gewünscht.

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Getty Images Jon Hamm im Juni 2025 in New York

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Getty Images Jon Hamm und Anna Osceola bei der Apple TV+ Primetime Emmy Party in Hollywood

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Getty Images Jon Hamm und Anna Osceola im März 2022