Jon Hamm (55) und seine Ehefrau Anna Osceola (38) sind Eltern geworden! Wie das Magazin People berichtet, hat die Schauspielerin einen kleinen Jungen zur Welt gebracht. Für die beiden ist es das erste gemeinsame Kind. Weitere Details zum Nachwuchs sind bislang allerdings nicht bekannt. Wie der Kleine heißt, wann genau er das Licht der Welt erblickt hat und wo die Geburt stattfand, wurde zunächst nicht verraten. Lange mussten die Fans auf die Babynews nicht warten: Erst im August dieses Jahres war bestätigt worden, dass die beiden ein Baby erwarten. Rund drei Jahre nach ihrer Hochzeit krönt der Nachwuchs nun das gemeinsame Glück der Schauspieler. Für die beiden "Mad Men"-Darsteller ist es jeweils das erste Kind. Seit dem Bekanntwerden der Schwangerschaft hatten sie nur wenige Details über die bevorstehende Geburt mit der Öffentlichkeit geteilt.

Ihre Vorfreude hatten die werdenden Eltern in den vergangenen Monaten bereits öffentlich gezeigt. Im September präsentierte Anna bei den Emmys zum ersten Mal ihren Babybauch. In einem gestreiften Kleid posierte sie auf dem roten Teppich und legte dabei schützend eine Hand auf ihre Rundung. Wenig später sprach Jon in der Sendung "Late Night With Seth Meyers" offen über seine bevorstehende Rolle als Papa. Er sei "sehr aufgeregt und zutiefst verängstigt", gestand der Schauspieler. Außerdem witzelte er in der Show darüber, dass er künftig ein älterer Vater sein werde. Dass Jon jetzt ein Baby willkommen heißt, zeigt zugleich, wie sehr sich seine Haltung zur Familienplanung verändert hat. Im Jahr 2012 hatte er gegenüber Us Weekly noch erklärt, er wäre ein "schrecklicher Vater". Auch im Playboy äußerte er sich damals zurückhaltend. Er verspüre keinen "drängenden Wunsch" nach einem Kind, wolle die Möglichkeit allerdings ebenfalls nicht vollständig ausschließen. Inzwischen haben Jon und Anna ihren Sohn in die Arme schließen dürfen.

Die ersten Gerüchte über eine Schwangerschaft waren durch Urlaubsfotos von Jon und Anna aufgekommen. Auf den Aufnahmen war Annas Babybauch bereits deutlich zu sehen. Kurz darauf bestätigte eine Quelle aus dem Umfeld der beiden die freudigen Neuigkeiten gegenüber People. Ihre Liebesgeschichte begann am Set von "Mad Men": Bei den Dreharbeiten zum Serienfinale am Anderson Canyon in Big Sur lernten Jon und Anna sich kennen. Fünf Jahre später fanden sie schließlich wieder zueinander. Im Februar 2023 wurde ihre Verlobung bekannt, im Juni desselben Jahres folgte die Hochzeit. Getraut wurden sie genau an dem Ort in Kalifornien, an dem sie sich einst zum ersten Mal begegnet waren. Im Podcast "Table for Two" sprach Jon damals über die Bedeutung einer Hochzeit. Sie sei "ein Wegweiser und ein Zeichen für das nächste Kapitel und die nächste Lebensphase", erklärte er. Diese sei "voller Möglichkeiten und [...] durchweg positiv".

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Getty Images Jon Hamm und Anna Osceola bei der Apple TV+ Primetime Emmy Party in Hollywood

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Getty Images Jon Hamm und Anna Osceola bei der Premiere von Apple TVs "Your Friends & Neighbors" Staffel 2 in New York

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