Mit 55 Vater: Jon Hamm spricht offen über seine Sorgen

Jon Hamm (55) wird zum ersten Mal Vater – und scheint sich modisch bereits bestens auf seine neue Aufgabe einzustimmen. Am Sonntag war der Schauspieler mit seiner schwangeren Ehefrau Anna Osceola (38) unterwegs. Der Filmstar setzte dabei auf einen betont lässigen Papa-Look: Zu einem königsblauen Hemdjackett trug er ein graues Printshirt, dunkelgraue Shorts, Slipper und eine grüne Cap. Anna zeigte ihren Babybauch in einem weiß gemusterten Midikleid, das sie mit bequemen Birkenstock-Sandalen kombinierte. Trotz der offensichtlichen Vorfreude lässt die bevorstehende Geburt Jon offenbar nicht völlig kalt. In der Sendung "Late Night with Seth Meyers" beschrieb er seine Gefühle mit den Worten: "Abwechselnd sehr aufgeregt und tief verängstigt. Ja, also ich glaube, ich mache es richtig."

In derselben Show hatte Jon im September die Schwangerschaft erstmals selbst öffentlich bestätigt. Moderator Seth Meyers hatte zuvor ein Foto des Ehepaars eingeblendet, auf dem Annas Babybauch deutlich zu sehen war. "Wir bekommen ein Baby!", schwärmte der Filmstar daraufhin. Über den großen Altersunterschied zwischen ihm und seinem Kind machte er im Gespräch mit Seth sogar Scherze. Als Seth witzelte, er könne stolz sein, wenn sein Nachwuchs einmal 70 Jahre alt sei, entgegnete der werdende Vater: "Wenn ich 125 bin."

Erste Berichte über eine mögliche Schwangerschaft kamen bereits im August auf, als die Daily Mail Fotos von Anna im Bikini veröffentlicht hatte. Noch 2008 hatte Jon gegenüber The Guardian allerdings ganz anders geklungen: "Ich will nicht unbedingt Kinder. Viele unserer Freunde bekommen Kinder, und ich weiß nicht, ob das etwas für mich ist."

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Getty Images Jon Hamm bei der Weltpremiere von "F1" am Times Square in New York City

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Getty Images Jon Hamm und Anna Osceola bei der Apple TV+ Primetime Emmy Party in Hollywood

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Getty Images Jon Hamm bei einem Apple TV Press Day im Barker Hangar in Santa Monica