Erstes Kind mit 55: Jon Hamm ist "zutiefst verängstigt"

Jon Hamm (55) wird zum ersten Mal Vater – und der Schauspieler macht keinen Hehl daraus, dass ihm dabei auch ein wenig mulmig ist. In der Show "Late Night with Seth Meyers" sprach er jetzt offen über seine Gefühlslage. "Ich bin sehr aufgeregt und zutiefst verängstigt", gestand er dort. Gleichzeitig ist er sich sicher, dass genau diese Mischung die passende Reaktion auf die bevorstehende Vaterschaft ist. Dass er und seine Ehefrau Anna Osceola (38) Nachwuchs erwarten, war kurz zuvor ohnehin kaum noch zu übersehen gewesen: Bei den Emmy Awards zeigte Anna ihren Babybauch in einem auffälligen schwarz-weiß gestreiften Kleid und ließ damit die Neuigkeit ganz ohne Worte publik werden. Jon war früher als Lehrer tätig und verbrachte durch seine Nichten und Neffen bereits viel Zeit mit den Kleinen. Dennoch empfindet der "Mad Men"-Star seine neue Rolle als Vater zugleich als aufregend und beängstigend.

Seit die Schwangerschaft bekannt ist, prasseln offenbar jede Menge gut gemeinte Hinweise auf ihn ein. In der "Today"-Show berichtete Jon, dass Freunde, Verwandte und auch Fans ihn seither mit ungefragten Erziehungstipps versorgen. Eine Botschaft hört er dabei besonders gern: "Das Beste, was ich immer wieder höre, ist, wie sehr es einen zum Besseren verändert, und darauf freue ich mich." Moderator Seth Meyers erklärte ihm in "Late Night with Seth Meyers", dass die Unruhe auch nach der Geburt nie vollständig verschwinde. Jon nahm diese Aussicht mit Humor: "Wenn dein Kind etwa 70 ist, denkst du: 'Ich habe es geschafft, oder?' Wisst ihr, wenn ich 152 bin." Dass er im Vergleich zu vielen anderen Männern spät Vater wird, ist ihm bewusst. Darin kann er jedoch auch mögliche Vorteile erkennen.

Kennengelernt hatten sich Jon und Anna 2015 am Set von "Mad Men". Ein Paar wurden die beiden allerdings erst 2020, 2023 folgte die Hochzeit in Big Sur – also genau dort, wo einst das Serienfinale gedreht worden war. Selbstverständlich war der Gang vor den Traualtar für den Schauspieler lange nicht: Seine Eltern ließen sich scheiden, und 2015 zerbrach seine 18 Jahre währende Beziehung mit Jennifer Westfeldt (56). Entsprechend groß war seine Angst vor dem Heiratsantrag – letztlich wertete er dieses Gefühl aber als Hinweis darauf, dass der Schritt bedeutsam und lohnenswert sein könnte. "Und mein Hochzeitstag war perfekt. Alle, die ich liebe, waren da. Es war so emotional und fühlte sich richtig an", schwärmte er gegenüber The Hollywood Reporter. Schon vor der Schwangerschaft hatte er in "The Howard Stern Show" erzählt, dass ihm die Beziehung mit Anna die Möglichkeit von Ehe, Kindern und einer ganz neuen Vorstellung von Glück eröffnet habe.

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Getty Images Jon Hamm bei einem Apple TV Press Day im Barker Hangar in Santa Monica

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Getty Images Jon Hamm und Anna Osceola

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Getty Images Jon Hamm und Jennifer Westfeldt im August 2010