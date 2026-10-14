Fürstin Charlène überrascht mit neuer Frisur und Brille

Fürstin Charlène von Monaco (48) zeigt sich derzeit von einer neuen Seite – zumindest, was ihr Äußeres angeht. Bei einem offiziellen Termin am Montag besuchte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Fürst Albert II. (68) den Segelverein des Fürstentums. Auf den Fotos, die Svensk Damtidning vorliegen, fiel vor allem eines auf: Die 48-Jährige trug ihre Haare zu einem Bob und kombinierte dazu eine glänzende Brille – ein Anblick, den man von der Monegassin bislang eher selten kannte. Bei dem Auftritt an Alberts Seite wirkte das Styling sorgfältig aufeinander abgestimmt. Offenbar handelte es sich dabei auch nicht bloß um eine einmalige modische Entscheidung: Bereits in der Vorwoche war Charlène bei einer Präsentation mit derselben Frisur und Brille erschienen. Dass sie nun erneut auf diese Kombination setzte, könnte zeigen, dass sie ihren Stil dauerhaft neu ausrichtet.

Schon bei dem Termin in der vergangenen Woche hatte die kürzere Bobfrisur für Gesprächsstoff gesorgt – ebenso wie die auffällige Brillenfassung, die Charlènes Gesicht einen ganz neuen Rahmen gibt. Dass sie nun erneut mit demselben Look auftrat, rückt die mögliche Neuausrichtung ihres Stils noch stärker in den Fokus. Überraschend kommt eine solche Veränderung allerdings nicht: Die Fürstin hat in der Vergangenheit immer wieder mit Frisuren und Outfits für Aufsehen gesorgt. Während ihrer inzwischen 15 Jahre an der Seite der monegassischen Fürstenfamilie präsentierte sie sich bei öffentlichen Veranstaltungen in zahlreichen unterschiedlichen Outfits. Mit eleganten Roben, modernen Anzügen und immer wieder wechselnden Frisuren zeigte sie sich in vielen verschiedenen Looks. Ihr aktueller Bob und die glänzende Brille fügen ihrer bisherigen Auswahl nun eine weitere Variante hinzu. Bei dem Besuch des Segelvereins setzte Charlène ansonsten auf eine zurückhaltende Farbwahl und überließ den auffälligen Accessoires die Aufmerksamkeit.

Bevor Charlène an der Seite von Albert in die Welt der Royals eintauchte, machte sie vor allem im Wasser von sich reden. Die gebürtige Südafrikanerin war eine erfolgreiche Schwimmerin und startete um die Jahrtausendwende bei den Olympischen Spielen für ihr Heimatland. Genau dieser Sport führte sie auch zu ihrem heutigen Ehemann: Die beiden begegneten sich zum ersten Mal bei einem Schwimmwettkampf. Bis zum gemeinsamen Jawort sollte es danach allerdings noch eine ganze Weile dauern. Im Jahr 2011 gaben sich Charlène und Albert schließlich in Monaco das Jawort. Seitdem nimmt die frühere Leistungssportlerin an der Seite ihres Mannes zahlreiche offizielle Verpflichtungen wahr. Dazu zählen auch Termine bei monegassischen Einrichtungen und Vereinen wie der aktuelle Besuch beim örtlichen Segelverein. Bei solchen Auftritten stehen neben den jeweiligen Anlässen immer wieder auch Charlènes modische Entscheidungen im Fokus. Dieses Mal waren es besonders der kurze Bob, die glänzende Brille und der hellgraue Hosenanzug, die ihr Erscheinungsbild prägten.

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Getty Images Fürstin Charlène von Monaco bei den Gedenkfeiern zum 10. Jahrestag des Anschlags von Nizza

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Getty Images Prinz Albert II. von Monaco und Prinzessin Charlène von Monaco bei der Trauerfeier für König Harald V. in Oslo

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Getty Images Charlene, Princess of Monaco, beim Rolex Monte‑Carlo Masters im Monte‑Carlo Country Club