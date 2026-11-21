Was für ein besonderer Moment für Erbprinz Jacques (11) und Prinzessin Gabriella (11). Am Donnerstag waren die Zwillinge zum ersten Mal beim traditionellen Dankgottesdienst zum monegassischen Nationalfeiertag dabei. Sie begleiteten Fürst Albert II. (68) und Fürstin Charlène (48) in die Kathedrale Notre-Dame-Immaculée in Monte Carlo. Dabei sorgten vor allem Charlène und ihre Tochter mit ihrem eleganten Partnerlook für Aufsehen. Beide erschienen zu dem festlichen Anlass in Cremeweiß und rundeten ihre Garderobe jeweils mit einem farblich harmonierenden Kopfschmuck ab.

Doch auch Albert und sein Sohn präsentierten sich modisch als Einheit: Jacques trug ebenso wie sein Vater eine festliche Uniform. Obwohl die Zwillinge die Messe zum ersten Mal gemeinsam mit ihren Eltern besuchten, wirkten Jacques und Gabriella bei ihrem Auftritt bereits ganz routiniert. Der Gottesdienst in der Kathedrale ist einer der zentralen Programmpunkte der Feierlichkeiten zu "La Fête du Prince". Zu dem traditionellen Fest gehören außerdem Militär- und Wachparaden sowie die Auftritte der Fürstenfamilie auf dem Balkon des Palastes.

Schon am Vorabend wird der Nationalfeiertag üblicherweise mit verschiedenen Abendveranstaltungen eingeläutet. Auch in diesem Jahr begann das Programm daher bereits am 18. November. Dass in Monaco ausgerechnet am 19. November gefeiert wird, hat einen besonderen Hintergrund. Normalerweise richtet sich das Datum des Nationalfeiertags nach dem Namenstag des Fürsten, der gerade regiert. Albert entschied sich jedoch dafür, an dem Termin festzuhalten, obwohl sein eigener Namenstag auf ein anderes Datum fällt. Damit erinnert der Monarch an seinen Vater Fürst Rainier III. (†81), der im April 2005 verstarb. Am 19. November wird der Namenstag des Heiligen Rainier begangen. Unter Rainiers Regentschaft hatte sich dieses Datum als Nationalfeiertag etabliert.

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Getty Images Fürstin Charlène von Monaco und ihre Tochter Gabriella Grimaldi besuchen die Messe zum monegassischen Nationalfeiertag

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Getty Images Fürstin Charlène, Gabriella und Jacques Grimaldi sowie Fürst Albert II. besuchen die Messe zum Nationalfeiertag in Monaco

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