So wohnen Albert und Charlène hinter den Palastmauern

Fürst Albert II. (68), Fürstin Charlène (48) und ihre Zwillinge Jacques und Gabriella wohnen an einer der bekanntesten Adressen Europas: im Fürstenpalast auf dem Felsen von Monaco-Ville. Seit mehr als 700 Jahren ist das imposante Gebäude eng mit der Geschichte der Grimaldis verknüpft. Für die Fürstenfamilie ist es Wohnsitz und Amtssitz zugleich. In den prunkvollen Sälen empfangen Albert und Charlène Staatsgäste. Bei besonderen Anlässen winken sie zusammen mit ihren Kindern vom Balkon. Hinter goldverzierten Türen, zwischen Marmorböden, historischen Gemälden und wertvollen Möbeln gibt es aber auch privatere Ecken. Familienfotos vor dem Weihnachtsbaum auf Instagram zeigen, dass der Palast für die vierköpfige Familie trotz allen Glanzes vor allem eines ist: ein Zuhause. Doch auch Royals brauchen hin und wieder einen Tapetenwechsel. Abseits des öffentlichen Trubels zieht sich die Familie deshalb auch auf mehrere Anwesen in Frankreich zurück.

Ganz oben auf der Liste der privaten Rückzugsorte steht Roc Agel bei La Turbie, berichtet RTL. Das weitläufige Landgut befindet sich bereits seit 1957 im Besitz der Grimaldis und liegt abgeschieden oberhalb der Côte d'Azur. Dort genießen Albert, Charlène und die Zwillinge vor allem eines: viel Privatsphäre. Gleichzeitig ist das Anwesen mit einem tragischen Kapitel der Familiengeschichte verbunden. Alberts Mutter Grace Kelly (†52) verunglückte 1982 auf der Fahrt von Roc Agel nach Monaco schwer und starb einen Tag später. Ein weiteres Refugium der Familie ist das Château de Marchais in Nordfrankreich. Das rund 600 Hektar große Anwesen gehört den Grimaldis bereits seit 1854 und liegt etwa 1.000 Kilometer vom Fürstenpalast entfernt. Für besondere Termine richtet sich der Blick der Familie dennoch immer wieder auf Monaco. So kamen dort im Juli 2025 mehrere Generationen zusammen, um Alberts 20. Thronjubiläum zu feiern.

Auch Alberts Schwestern haben sich abseits des Palasts eigene Rückzugsorte geschaffen. Prinzessin Caroline zog sich nach dem Tod ihres Ehemanns Stefano Casiraghi, der 1990 bei einem Bootsunfall ums Leben gekommen war, mit ihren Kindern Andrea, Charlotte (40) und Pierre nach Saint-Rémy-de-Provence zurück. Die Verbindung zu dem Ort riss nicht ab: 2019 gab sich Charlotte Casiraghi dort mit dem Filmproduzenten Dimitri Rassam kirchlich das Jawort. Ende 2023 trennte sich das Paar. Außerdem besitzt Caroline mit Clos Saint-Pierre eine Villa, die nur einen Katzensprung vom Fürstenpalast entfernt liegt. Deutlich abenteuerlicher ging es zeitweise bei Prinzessin Stéphanie zu. Während ihrer Beziehung mit Franco Knie zog sie mit ihren Kindern und dem Schweizer Circus Knie umher und wohnte in einem Luxus-Camper. Später heiratete sie den Artisten Adans Lopez Peres, der dort auftrat. Die Ehe hielt allerdings nur rund ein Jahr. In den vergangenen Jahren zog es Stéphanie häufig auf die rund 50 Hektar große Domaine de Fontbonne bei Peille, wo sie viel Zeit mit ihren Tieren verbrachte.

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Getty Images Prinzessin Gabriella, Fürstin Charlène, Erbprinz Jacques und Fürst Albert II. grüßen am Nationalfeiertag Monacos 2025

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Imago Der Landsitz Roc Agel der Fürstenfamilie Grimaldi liegt in der französischen Gemeinde Peille oberhalb von Monaco

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Imago Die Anwesen Le Clos Saint Martin und Le Clos Saint Pierre von Stéphanie und Caroline von Monaco auf einer Archivaufnahme

Getty Images Der Fürstenpalast von Monaco am 7. Juni 2025