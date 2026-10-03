Für knapp 17.000 Dollar: Fürstin Charlènes Kleid begeistert

Beim Staatsbankett im Thronsaal des Fürstenpalastes von Monaco hat Fürstin Charlène (48) am Freitagabend für einen besonderen Hingucker gesorgt. An der Seite ihres Ehemanns Fürst Albert II. (68) empfing die Monegassin den italienischen Präsidenten Sergio Mattarella (85) und dessen Tochter Laura, die zu einem zweitägigen Staatsbesuch ins Fürstentum gereist waren. Für den festlichen Anlass entschied sich Charlène für eine bodenlange Robe des libanesischen Designers Elie Saab – und die hat es preislich in sich: Knapp 17.000 US-Dollar, umgerechnet rund 15.000 Euro, kostet das Kleid. Der asymmetrische Schnitt ließ die rechte Schulter frei, während auf der linken Seite ein weit fallender Cape-Ärmel bis zum Boden reichte. Zahlreiche Perlen, funkelnde Verzierungen und Spitze verliehen der Robe zusätzlichen Glamour. Der figurbetonte Schnitt setzte zudem Charlènes Taille gekonnt in Szene.

Laut dem Onlinehändler Moda Operandi liegt der genaue Preis des aufwendig bestickten Maxikleids aus Seidengeorgette und Spitze bei 16.750 US-Dollar. Die Robe stammt aus der Herbst-/Winterkollektion 2026 von Elie Saab. Dazu kombinierte die Fürstin lange Diamantohrringe und verzichtete bewusst auf eine Halskette. Ihre blonden Haare trug sie zu einem eleganten Dutt, wodurch der funkelnde Schmuck besonders gut zur Geltung kam. Das Staatsbankett war allerdings nicht der einzige Programmpunkt des Abends. Zuvor hatten Charlène und Albert ihre italienischen Gäste in die Oper von Monte-Carlo begleitet. Dort stand die Mezzosopranistin Cecilia Bartoli auf der Bühne. Gemeinsam mit Sergio Mattarella und seiner Tochter Laura verfolgte das Fürstenpaar die Vorstellung, bevor es anschließend in den Thronsaal des Palastes ging.

Bereits am Freitagmittag hatten sich Charlène und Albert gemeinsam mit ihren elfjährigen Zwillingen Prinzessin Gabriella (11) und Prinz Jacques (11) beim Empfang der italienischen Gäste gezeigt. Dabei sorgten vor allem Charlène und ihre Tochter mit ihren aufeinander abgestimmten Outfits für Aufmerksamkeit. Die Fürstin trug einen schneeweißen Hosenanzug mit passenden Schuhen, während Gabriella eine weiße Hose und eine cremefarbene Jacke kombinierte, deren Schnitt an das Outfit ihrer Mutter erinnerte. Charlène und Albert gaben sich 2011 das Jawort, 2014 kamen die Zwillinge zur Welt. Gabriella und Jacques sind immer wieder gemeinsam mit ihren Eltern bei offiziellen Terminen im Fürstentum zu sehen.

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Getty Images Fürstin Charlène von Monaco beim traditionellen "Pique Nique Monégasque" in Monaco, 19. September 2026

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Getty Images Charlene, Princess of Monaco, beim Rolex Monte‑Carlo Masters im Monte‑Carlo Country Club

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Michaël Alesi / Palais princier Fürstin Charlène, Fürst Albert II., Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques in Les Baux-de-Provence, 2026