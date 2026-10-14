Hayden Panettieres Tod: Dramatischer Notruf veröffentlicht

Rund zwei Monate nach dem Tod von Hayden Panettiere (†36) sind neue Einzelheiten über ihre letzten Stunden bekannt geworden. Wie TMZ berichtet, wurde nun eine Aufnahme des Notrufs veröffentlicht, der am 16. August aus einer Unterkunft in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina abgesetzt wurde. Den Anruf tätigte Zach Hickerson, der Bruder von Haydens damaligem Partner Brian Hickerson. Zach erklärte der Rettungsleitstelle, dass er gerade aus der Kirche zurückgekehrt sei und die Schauspielerin bewusstlos vorgefunden habe. Sie habe nicht mehr geatmet. Während Brian zuvor noch geschlafen habe und inzwischen wach geworden sei, sei Hayden nicht mehr aufgewacht. Die Rettungsleitstelle fragte zunächst nach einem Defibrillator und forderte Zach anschließend auf, sein Telefon auf Lautsprecher zu stellen und mit der Wiederbelebung zu beginnen. Unter telefonischer Anleitung wurden Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage durchgeführt. Kurz darauf trafen die Rettungskräfte ein und übernahmen die Maßnahmen. Doch für den ehemaligen "Nashville"-Star kam jede Hilfe zu spät.

Bereits kurz nach dem tragischen Vorfall waren erste Details über den Rettungseinsatz bekannt geworden. Der Notruf ging gegen 13:51 Uhr ein, nur wenig später trafen die Einsatzkräfte vor Ort ein. Trotz ihrer Bemühungen konnte Hayden nicht wiederbelebt werden. Gegen 14:32 Uhr wurde ihr Tod offiziell festgestellt. Zach erklärte gegenüber TMZ später, dass er der Schauspielerin eine Dosis Narcan verabreicht habe. Das Notfallmedikament wird bei einer vermuteten Überdosis mit Opioiden eingesetzt. In der nun veröffentlichten Aufzeichnung des Notrufs ist davon allerdings keine Rede. Die Aufnahme gewährt damit erstmals einen genaueren Einblick in das Geschehen, das sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte abspielte.

Inzwischen ist auch bekannt, woran Hayden gestorben ist. Die Gerichtsmedizin stellte eine versehentliche Überdosis mehrerer Substanzen fest, darunter das starke Opioid Fentanyl. Die Schauspielerin hatte in der Vergangenheit offen über ihre Probleme mit Alkohol und Medikamenten gesprochen. Auch in ihren im Mai 2026 erschienenen Memoiren beschäftigte sie sich mit ihren persönlichen Schwierigkeiten. Nach ihrem Tod rückte zudem die Zukunft ihrer Tochter Kaya in den Mittelpunkt. Anfang Oktober erhielt deren Vater Wladimir Klitschko (50) vorübergehend die rechtliche Befugnis, die Vermögensinteressen des Mädchens zu vertreten. Kaya ist die alleinige Erbin ihrer Mutter.

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Getty Images Hayden Panettiere im März 2023

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ActionPress Brian Hickerson und Hayden Panettiere, August 2018

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