Was sich am 16. August 2026 in einer Airbnb-Unterkunft abspielte, hat Zach Hickerson bis heute nicht losgelassen. Gegenüber TMZ berichtet der Bruder von Brian Hickerson, dem damaligen Partner von Hayden Panettiere (†36), erstmals ausführlich von seinen Erinnerungen an den verhängnisvollen Tag. Als Zach das Haus betrat, saß die Schauspielerin mit verschränkten Beinen in einer zusammengesunkenen Haltung. Anfangs dachte er sich nichts dabei. Erst als Hayden keinerlei Reaktion zeigte, wurde ihm klar, dass etwas nicht stimmte. Er alarmierte Brian, der seine Freundin vom Boden hochhob. Dabei bemerkte Zach, dass sich ihr Gesicht bereits violett verfärbt hatte. Er verständigte umgehend den Rettungsdienst und begann, um Haydens Leben zu kämpfen. Nachdem die Sanitäter ihre erfolglosen Wiederbelebungsversuche beendet hatten, sank Zach vor der Verstorbenen auf die Knie und sprach ein Gebet. Brian soll währenddessen völlig aufgelöst gewesen sein.

Aus seiner Trauer möchte Zach nun etwas Positives entstehen lassen. Wie er gegenüber TMZ erklärt, arbeitet er an der Gründung einer Stiftung, die Haydens Namen tragen und Menschen mit Drogenproblemen helfen soll. Hintergrund ist auch das Ergebnis der behördlichen Untersuchungen: Die Schauspielerin starb demnach an einer unbeabsichtigten Überdosis. Insgesamt wurden vier unterschiedliche Drogen in ihrem Körper festgestellt, darunter Fentanyl. Zach hofft, durch sein geplantes Projekt künftig ähnliche Todesfälle verhindern zu können. Weitere persönliche Einblicke soll die vollständige Interviewfassung liefern, die am Freitag auf YouTube veröffentlicht wird. Darin will Zach auch auf die Anfeindungen eingehen, denen er und Brian seit der Tragödie ausgesetzt sind. Ebenso sollen die Anschuldigungen von Haydens Mutter Lesley Vogel (70) gegen Brian zur Sprache kommen.

Schon vor Zachs jüngsten Schilderungen waren Einzelheiten über Haydens Tod bekannt geworden. Eine veröffentlichte Aufzeichnung des Notrufs dokumentierte, wie verzweifelt die Beteiligten versuchten, die 36-Jährige zu retten. Zach hatte zuvor einen Gottesdienst besucht und war anschließend in die Unterkunft in Greenville, South Carolina, zurückgekehrt. Brian hatte währenddessen geschlafen und seine Freundin erst bemerkt, als sie bereits nicht mehr ansprechbar war. Da Hayden auch keine Atemzeichen zeigte, musste schnell gehandelt werden. Die Notrufzentrale erkundigte sich zunächst nach einem verfügbaren Defibrillator. Danach erhielt Zach die Anweisung, sein Handy auf Lautsprecher zu stellen, damit er beide Hände frei hatte. Er folgte den telefonischen Anleitungen zur Beatmung und Herzdruckmassage, bis professionelle Hilfe eintraf. Für den einstigen Star aus "Nashville" kam jedoch jede Rettung zu spät. Wenige Tage später wäre Hayden 37 Jahre alt geworden. Sie hinterließ eine Tochter.

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Imago Hayden Panettiere bei der Premiere von "Blonde" im TCL Chinese Theatre in Los Angeles, 13. September 2022

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ActionPress Hayden Panettiere und Brian Hickerson im Jahr 2018

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