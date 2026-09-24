Hayden Panettieres Tod: Autopsiebericht enthüllt neue Infos

Der Autopsiebericht zum Tod von Hayden Panettiere (†36) liefert nun neue Einzelheiten darüber, was die Einsatzkräfte am Fundort vorfanden. Die Schauspielerin war am 16. August 2026 im Alter von 36 Jahren leblos in einer Wohnung im US-Bundesstaat South Carolina entdeckt worden. Hayden soll sich dort nur vorübergehend mit ihrem On-off-Partner Brian Hickerson und dessen Bruder Zach aufgehalten haben. Wie Page Six jetzt unter Berufung auf den Bericht der Gerichtsmedizin meldet, lagen auf einem Tisch neben Hayden mehrere gepresste Tabletten. Bei einer Untersuchung wurden diese positiv auf Fentanyl getestet. In der Nähe der Verstorbenen fanden die Ermittler außerdem mutmaßliche Utensilien für den Drogenkonsum, darunter einen Trinkhalm. Eine weitere Entdeckung machten die Beamten in Haydens Gepäck: In einem Sonnenbrillenetui, das sich in ihrem Koffer befand, stellten sie weißes Pulver sicher.

Als die Rettungskräfte eintrafen, lag Hayden auf einem Teppich vor einem Sofa und war laut dem Bericht bereits "dunkelviolett" verfärbt. Einer der Brüder gab laut RTL an, die "Heroes"-Darstellerin zunächst auf dem Schlafsofa "im Schneidersitz, mit dem Gesicht nach unten und nicht ansprechbar" gefunden zu haben. Brian und Zach wählten daraufhin den Notruf. Zudem verabreichten sie Hayden Narcan, ein Medikament, das bei einer Drogenüberdosis eingesetzt wird, und begannen mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Trotz der Bemühungen der beiden Brüder und der alarmierten Rettungskräfte konnte die Schauspielerin nicht gerettet werden. Die genauen Umstände ihres Todes sind offenbar weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Ein Vertreter der Schauspielerin erklärte gegenüber Page Six: "Die Untersuchung der Umstände ihres Todes ist noch nicht abgeschlossen."

Als offizielle Todesursache nannte die Gerichtsmedizin die toxischen Wirkungen einer Mischung aus verschiedenen Substanzen. Neben Fentanyl wurden unter anderem ein angstlösendes Medikament, ein Muskelrelaxans sowie ein Mittel zur Behandlung psychischer Erkrankungen nachgewiesen. Die Gerichtsmedizin stufte den Tod der "Heroes"-Darstellerin daraufhin als Unfall ein. Bei der Obduktion fanden sich Page Six zufolge weder Verletzungen noch andere Anzeichen dafür, dass äußere Gewalteinwirkung zu ihrem Tod beigetragen hatte. Welche weiteren Details im Zuge der noch laufenden Untersuchung ans Licht kommen, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Hayden Panettiere, Hollywoodstar

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ActionPress Hayden Panettiere und Brian Hickerson im Jahr 2018

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