Knapp drei Monate nach ihrem Tod werden neue Einzelheiten zum Nachlass von Hayden Panettiere (†36) bekannt. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die TMZ vorliegen, hinterlässt die Schauspielerin ein Vermögen von insgesamt 6,23 Millionen US-Dollar. Das entspricht umgerechnet etwa 5,7 Millionen Euro. Den größten Anteil macht demnach persönlicher Besitz im Wert von rund 5,21 Millionen US-Dollar aus. Dazu kommen Immobilien, deren Wert auf etwas mehr als eine Million US-Dollar geschätzt wird. Ein Testament soll die "Heroes"-Darstellerin nicht hinterlassen haben. Deshalb muss ein Gericht nun über die Verwaltung ihres Nachlasses entscheiden. Ihr ehemaliger Verlobter Wladimir Klitschko (50) hat dafür die Steuer- und Finanzberaterin Melissa Moskal Bencivenga vorgeschlagen. Als alleinige Erbin ist in den Unterlagen die gemeinsame Tochter des einstigen Paares aufgeführt: die elfjährige Kaya.

Da Kaya noch minderjährig ist, kann sie über das Millionenerbe nicht eigenständig verfügen. Bis auf Weiteres soll deshalb eine erwachsene Person die Verwaltung übernehmen und das Vermögen rechtlich abgesichert werden. Wie diese Regelung konkret aussehen wird, muss das zuständige Gericht in Kalifornien entscheiden. Ob Wladimirs Vorschlag dabei berücksichtigt wird, ist bisher nicht bekannt. Hayden starb am 16. August 2026 in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina. Sie war erst 36 Jahre alt und hätte wenige Tage später ihren 37. Geburtstag gefeiert. Als Todesursache stellte der zuständige Gerichtsmediziner die toxische Wirkung mehrerer Substanzen fest, darunter Fentanyl. Ihr Tod wurde offiziell als Unfall eingestuft. Ende Oktober beendete die Polizei schließlich ihre Ermittlungen zu dem Fall.

Hayden und Wladimir waren früher verlobt und wurden während ihrer Beziehung Eltern der heute elfjährigen Kaya. Nach dem Tod seiner ehemaligen Partnerin verabschiedete sich der frühere Profiboxer mit emotionalen Worten von ihr. Die Schauspielerin hatte zu Lebzeiten wiederholt offen über schwierige Phasen gesprochen. Dazu gehörten sowohl ihre Wochenbettdepression als auch ihre Probleme mit Alkohol und die Abhängigkeit von Medikamenten. Besonders in ihren letzten Lebensjahren teilte sie ihre Erfahrungen mit diesen persönlichen Krisen zunehmend mit der Öffentlichkeit. Ihre Karriere hatte Hayden bereits als Kind begonnen. Einem großen Publikum wurde sie später vor allem durch ihre Rollen in den erfolgreichen Serien "Heroes" und "Nashville" bekannt.

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Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

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Getty Images Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere, 2013

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