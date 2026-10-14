Penetrationstest: WWM-Frage sorgt für schlüpfrige Sprüche

Eine Frage mit Doppeldeutigkeit hat bei Wer wird Millionär? für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Jurastudentin Nazan Yilmaz saß in der Quizshow auf dem Ratestuhl und spielte um 32.000 Euro, als Günther Jauch (70) ihr folgende Aufgabe stellte: "Was wird klassischerweise bei einem sogenannten Penetrationstest überprüft?" Zur Auswahl standen die Sicherheit von IT-Systemen, die Spannung von Klaviersaiten, die Güteklasse von Kondomen sowie der Zustand von Verkehrsbrücken. Die Kandidatin schien mit der Frage heillos überfordert zu sein und entschied sich daher dafür, ihren letzten verbliebenen Joker einzusetzen. Am anderen Ende der Leitung meldete sich Udo – mit einer nicht ganz überzeugenden Antwort: Er glaube, die Kondom-Antwort sei zu 80 Prozent die richtige. Nazan entschied sich am Ende trotzdem gegen das Risiko und stieg mit ihren bereits erspielten 16.000 Euro aus. Eine Entscheidung, die sie vor einem Absturz auf 500 Euro bewahrte.

Kurz vor dem Telefonat erlaubte sich der Moderator ob der Zweideutigkeit der Frage einen Scherz: "Ich steige einfach mal mit der Frage ein, wann er den letzten Penetrationstest gemacht hat." Udos Einschätzung klang für die Studentin zunächst vielversprechend. "Das ist eine hohe Zahl", stellte sie mit Blick auf die 80 Prozent fest. Günther legte daraufhin nach und witzelte über Udos "Kompetenz in dem Alter", wenn es um die Güteklasse von Kondomen gehe. Sein Rat an die Kandidatin: lieber bei 16.000 Euro aufhören und den Telefonjoker anschließend mit einer "Großpackung" der Antwort C überraschen. Schließlich verließ sich Nazan auf den Tipp des Quizmasters der erfolgreichen Sendung: "Dann höre ich auf Sie, Herr Jauch." Die Auflösung gab ihr recht – korrekt war Antwort A, also die Sicherheit von IT-Systemen. Mit Udos Tipp wäre sie doch glatt auf 500 Euro zurückgefallen.

Hinter dem Begriff Penetrationstest verbirgt sich ein kontrollierter Hackerangriff: Fachleute versuchen dabei gezielt, in ein Computersystem oder ein Netzwerk einzudringen, um bestehende Sicherheitslücken aufzuspüren. Außerdem klärte der Moderator einen Irrtum auf, der im Zuge dieser Fragestellung aufgekommen war. Kondome würden zwar sehr wohl geprüft, die in der Frage genannten "Güteklassen" würden jedoch gar nicht existieren. Dass ausgerechnet Udo am Telefon war, hatte für Nazan einen bestimmten Grund: Sie hatte sich bewusst für einen etwas älteren Telefonjoker entschieden und sich von seiner größeren Lebenserfahrung Unterstützung bei ungewöhnlichen Fragen erhofft. Auch wenn sein Tipp danebenlag, ging der Abend für die Jurastudentin glimpflich aus. Sie verließ den Ratestuhl mit 16.000 Euro.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026