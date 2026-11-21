Doppelter Absturz bei Günther Jauch (70)! Sophia Thomalla (37) und Joachim Llambi (62) haben in der Prominentenausgabe von Wer wird Millionär? jeweils alles auf eine Karte gesetzt und verloren. Wie sich am Donnerstagabend zeigte, wagten beide Kandidaten eine riskante Antwort. Damit lagen sie jedoch falsch und mussten einen deutlichen Rückschlag hinnehmen: Für den guten Zweck blieben ihnen am Ende nur noch magere 500 Euro. Der Let's Dance-Juror scheiterte an der 64.000-Euro-Frage. Sophia schaffte es dagegen bis zur 500.000-Euro-Frage. Durch ihren Fehler verlor die Unternehmerin rechnerisch ganze 499.500 Euro. Besonders bitter für sie: Ihr Telefonjoker Silvio Heinevetter (42) war sich sicher, dass die Ermordung von John F. Kennedy die gesuchte Lösung sei. Richtig wäre aber der erste Flug eines Deutschen ins All gewesen. Diesen hatte Sigmund Jähn unternommen.

Joachim brachte eine Geografiefrage aus dem Konzept. Er sollte beantworten, welches Merkmal auf das Land zutrifft, mit dem Frankreich die längste gemeinsame Landesgrenze hat. Der Juror vermutete Spanien als gesuchte Antwort und entschied sich daher für die Mittelmeerküste. Gemeint war wegen Französisch-Guayana jedoch Brasilien, das mehr als 200 Millionen Einwohner hat. Bei Sophias entscheidender Frage wurde ein Ereignis gesucht, das am selben Tag wie die Wahl eines neuen Papstes stattgefunden hatte. Silvio tippte auf das Attentat auf Kennedy. Obwohl Sophia Zweifel hatte, entschied sie sich: "Ich zocke." Jauch warnte sie noch eindringlich: "Wir streichen drei Nullen, wenn die Antwort falsch ist." Tatsächlich war Sigmund am 26. August 1978 als erster Deutscher ins All geflogen. Am selben Tag war Johannes Paul I. zum Papst gewählt worden. "Das ist bitter", kommentierte Sophia enttäuscht die Auflösung. Der Moderator lobte ihren Auftritt trotzdem mit den Worten "Super gespielt". Außerdem stellte er ihr eine mögliche dritte Teilnahme in Aussicht.

Sophia hatte ihren Telefonjoker in der Sendung als den "Allwissenden" bezeichnet. Der Handballtorwart war früher mit ihrer Mutter Simone Thomalla (61) liiert. Schon bei Sophias erstem Auftritt auf dem Ratestuhl im Jahr 2019 hatte Joachim ihr als Telefonjoker zur richtigen Antwort verholfen. Damals konnte sie sich am Ende über einen Gewinn von 125.000 Euro freuen. Mit seinem diesmaligen Ergebnis wollte sich Joachim jedoch nicht zufriedengeben: Kurzerhand kündigte er an, weitere 10.000 Euro aus eigener Tasche an den RTL-Spendenmarathon zu spenden. Besser lief es für die anderen beiden prominenten Kandidaten des Abends. Carolin Kebekus (46) und Felix Lobrecht (37) gewannen jeweils 64.000 Euro. Zusammen mit Joachims privater Spende kamen so zunächst 139.000 Euro zusammen. RTL legte anschließend noch einmal 100.000 Euro obendrauf. Insgesamt gehen damit 239.000 Euro an den guten Zweck.

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RTL / Stefan Gregorowius Felix Lobrecht, Carolin Kebekus, Günther Jauch, Sophia Thomalla und Joachim Llambi beim "Wer wird Millionär?"-Special, November 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Sophia Thomalla, "Wer wird Millionär?"-Special, November 2026

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