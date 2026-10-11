Günther Jauch beschert RTL Traumquoten zum Millionenfinale

Günther Jauch (70) hat RTL einen echten Quotenerfolg beschert: Zum Abschluss der "3-Millionen-Euro-Woche" von Wer wird Millionär? schalteten am Donnerstagabend insgesamt 3,07 Millionen Zuschauer ein, wie DWDL berichtet. Damit überschritt die Quizshow zum Finale der Aktionswoche die Marke von drei Millionen Zuschauern. Im Vergleich zur Ausgabe am Mittwoch kamen mehr als 300.000 Menschen hinzu. Besonders stark fiel das Ergebnis in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen aus: Hier erreichte das Format einen Marktanteil von 21,4 Prozent. Einen höheren Wert hatte "Wer wird Millionär?" bei den jungen Zuschauern zuletzt im Januar 2024 erzielt. Das große Millionenfinale bildete damit einen erfolgreichen Abschluss einer Woche, in der beim Kölner Sender besonders hohe Gewinnsummen auf dem Spiel standen.

Auch beim Gesamtpublikum fiel das Ergebnis beachtlich aus. Die Sendung erreichte hier einen Marktanteil von 18,3 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen kam der Quizklassiker auf 16,9 Prozent – der beste Wert für das Format seit Januar 2026. Lediglich die erste "3-Millionen-Euro-Woche" zu Jahresbeginn hatte in diesem Jahr noch mehr Menschen vor die Bildschirme gelockt. Im Vergleich mit der Konkurrenz lag Günther beim jungen Publikum deutlich vorn. Bei den 14- bis 59-Jährigen schalteten hingegen knapp mehr Zuschauer den Krimi im Ersten als die RTL-Show ein. Für den Privatsender war der Abend dennoch einer der stärksten Auftritte des Jahres.

Vom erfolgreichen Vorlauf profitierte anschließend auch das "RTL Nachtjournal". Ab Mitternacht verfolgten noch 1,01 Millionen Menschen die Nachrichtensendung. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte das Magazin einen Marktanteil von 20,5 Prozent – den höchsten Wert seit dem Dschungelcamp 2026. Auch die Tagesbilanz profitierte vom Erfolg der Quizshow: Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte RTL einen Tagesmarktanteil von 15,2 Prozent. In der Altersgruppe der 14- bis 59-Jährigen sicherte sich der Sender mit 11,7 Prozent und einem Vorsprung von mehr als zwei Prozentpunkten die Tagesmarktführerschaft. Beim Gesamtpublikum reichte es mit 11,4 Prozent für den dritten Platz.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL Die Dschungel-Stars vor der Dschungelprüfung, 2026