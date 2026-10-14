Ryan Coogler bringt "Akte X" mit neuen FBI-Stars zurück

Die geplante Neuauflage von Akte X ist endlich offiziell: Der US-Streamingdienst Hulu hat eine komplette erste Staffel bestellt. Zuvor war lediglich eine Pilotfolge angekündigt und produziert worden. Wie Variety berichtet, rückt die Serie rund acht Jahre nach dem Ende der letzten Staffel zwei neue Hauptfiguren ins Zentrum: Himesh Patel und Danielle Deadwyler spielen zwei hochdekorierte FBI-Agenten, die charakterlich kaum unterschiedlicher sein könnten. Ihre bislang namenlosen Figuren werden einer Abteilung für unerklärliche Phänomene zugeteilt und entwickeln dabei eine ungewöhnliche Verbindung zueinander. Wichtig dabei: Die beiden übernehmen nicht die Rollen von Fox Mulder und Dana Scully. Auch das übrige Ensemble kann sich sehen lassen – mit dabei sind Steve Buscemi (68) und Amy Madigan (76). Welche Figuren die beiden verkörpern, wurde bisher allerdings nicht verraten.

Hinter dem Projekt steht Ryan Coogler (40) als Serienschöpfer und ausführender Produzent. Er schrieb das Drehbuch zur Pilotfolge und führte dabei auch Regie. Jennifer Yale ist Showrunnerin der Serie, zudem ist "Akte X"-Erfinder Chris Carter (70) als ausführender Produzent an Bord. In der Mitteilung zur Serienbestellung sprach Ryan über seine persönliche Verbindung zu der Show: "Ich bin schon seit Langem ein großer Fan von 'Akte X', daher hat es mir sehr viel bedeutet, die Chance zu bekommen, das Drehbuch für die Pilotfolge zu schreiben und Regie zu führen." Die Neuauflage solle "all das würdigen, was die Originalserie bei so vielen Menschen so beliebt gemacht hat", erklärte der Filmemacher laut Variety weiter. Gleichzeitig wolle das Team aber auch "unseren eigenen Weg in diese Welt finden". Ein Starttermin und die Episodenzahl der ersten Staffel sind derzeit aber noch nicht bekannt.

Schon vor sieben Monaten hatte sich Gillian Anderson (58) zuversichtlich über die Pläne gezeigt. Auf der Awesome Con verriet sie damals, dass sie das Drehbuch zur Pilotfolge bereits gelesen habe. Ihr Urteil klang wie ein kleines Versprechen an die Fans: "Das Skript der Pilotfolge ist wirklich gut." Und Gillian legte noch nach: "Ich würde sagen, seid offen dafür und gebt dem Ganzen eine Chance, denn es wird so verdammt cool! Es ist etwas Besonderes. Es ist anders und es ist speziell."

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Getty Images Ryan Coogler, Filmemacher

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Landmark Media Press and Picture Gillian Anderson und David Duchovny in der elften Staffel von "Akte X"

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Getty Images Gillian Anderson bei der Premiere von "Teenage Sex And Death At Camp Miasma" im DGA Theater Complex in Los Angeles