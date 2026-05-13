Starbesetztes Reboot: Diese Promis spielen in "Akte X" mit

Das Reboot von "Akte X" nimmt nun immer konkretere Formen an: Regisseur Ryan Coogler (39) hat für das Hulu-Revival der Kultserie jetzt acht Gastdarsteller verpflichtet. Wie Deadline berichtet, sind Oscar-Gewinnerin Amy Madigan (75) und Schauspiellegende Steve Buscemi (68) mit von der Partie. Außerdem werden Ben Foster (45), Devery Jacobs, Lochlyn Munro (60), Tantoo Cardinal, Joel D. Montgrand und Sofia Grace Clifton dabei sein. Die Neuzugänge ergänzen den bereits bestätigten Hauptcast um Himesh Patel und Danielle Deadwyler, die zwei erfahrene, aber grundverschiedene FBI-Agenten verkörpern, die in einer wiedereröffneten Abteilung für ungeklärte Phänomene zusammenarbeiten.

Die neuen Gesichter dürften vielen Zuschauern bekannt vorkommen: Amy Madigan war zuletzt im Horrorhit "Weapons" zu sehen und Steve Buscemi stand zuvor für "Wednesday" vor der Kamera. Ben Foster überzeugte unter anderem in "Hell or High Water" und "Lone Survivor", während Devery Jacobs mit "Reservation Dogs" auf sich aufmerksam machte. Lochlyn Munro kennt man aus "Riverdale", "Peacemaker" und natürlich der "Scary Movie"-Reihe. Zudem wurde Tantoo Cardinal durch Filme wie "Killers of the Flower Moon" bekannt, Joel D. Montgrand wirkte in "Avatar: The Last Airbender" mit und Sofia Grace Clifton war in "The Muppets Mayhem" zu sehen.

Wie Filmstarts berichtet, soll die Pilotfolge der neuen "Akte X"-Serie noch in diesem Monat in Vancouver gedreht werden, wo bereits die Originalserie entstand. Ein konkretes Startdatum steht bislang allerdings noch aus. Schauspielerin Gillian Anderson (57), die in der Originalserie als FBI-Agentin Dana Scully Kultstatus erreichte, machte Fans jedoch kürzlich auf der "Awesome Con" Hoffnung auf ein starkes Comeback. "Das Skript der Pilotfolge ist wirklich gut", schwärmte Gillian laut Deadline. "Ich würde sagen, seid offen dafür und gebt dem Ganzen eine Chance, denn es wird so verdammt cool! Es ist etwas Besonderes. Es ist anders und es ist speziell."

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ActionPress/EVERETT COLLECTION, INC. Gillian Anderson und David Duchovny bei "Akte X"

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Getty Images Amy Madigan posiert im IMDb Portrait Studio bei den Independent Spirit Awards 2026 in Los Angeles

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Gillian Anderson als Dana Scully in "Akte X"