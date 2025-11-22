Hollywood-Stern: Stars ehren Chadwick Boseman (†) emotional

Am Donnerstag wurde dem verstorbenen Schauspieler Chadwick Boseman (†43) posthum ein Stern auf dem Hollywood Walk of Fame verliehen, fünf Jahre nach seinem Tod im Alter von 43 Jahren. Die emotionale Zeremonie zog zahlreiche Freunde, Familie und Weggefährten an – darunter seine Witwe Taylor Simone Ledward, seine Black Panther-Kollegen Michael Bakari Jordan und Letitia Wright (32) sowie Disney-CEO Bob Iger. Besonders bewegende Tribute kamen laut E! News von Schauspielerin Viola Davis (60) und Regisseur Ryan Coogler (39), die mit ihren Worten das Vermächtnis feierten, das Chadwick hinterlassen hat.

Viola, die mit Chadwick in seinem letzten Film "Ma Rainey's Black Bottom" spielte, erinnerte in ihrer Rede an die gemeinsame Zeit und an seine inspirierende Haltung. Sie erzählte Anekdoten über ihre Gespräche über Kunst und Erfolg und beschrieb, wie Chadwick immer seine Djembe-Trommel bei sich trug, die er leidenschaftlich spielte. "Chadwick, du warst ein Kanal für das Göttliche", sagte sie gerührt. Ryan, Regisseur des Marvel-Erfolgs "Black Panther", teilte ebenfalls emotionale Erinnerungen und sprach über die besondere Begegnung mit Chadwick und dessen Hingabe während der Dreharbeiten, selbst als er seine Krebserkrankung privat durchlitt. "Er reflektierte Licht und zeigte die Größe unserer Menschlichkeit", sagte Ryan.

Chadwick bleibt vor allem als T’Challa, der erste schwarze Superheld im Marvel Cinematic Universe, unvergessen. Sein Debüt gab er in "Captain America: Civil War", bevor er in "Black Panther" die Hauptrolle übernahm und der Film Geschichte schrieb, unter anderem als erster Superheldenfilm mit einer Oscar-Nominierung für den besten Film. Auch privat beeindruckte er als Lehrer und Künstler, der Werte wie Respekt, Bescheidenheit und Hingabe verkörperte, wie seine Witwe Taylor in ihrer Rede betonte. "Du hast mit Ehre gelebt und bist ein strahlendes Erbe für uns alle", sagte sie über ihren Mann.

Getty Images Chadwick Boseman im Juni 2018

Getty Images Viola Davis spricht bei der Ehrung von Chadwick Boseman auf dem Hollywood Walk of Fame im Novemner 2025

