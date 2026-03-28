Gillian Anderson sicher: "Akte X"-Reboot wird "richtig cool"

Gillian Anderson (57) hat hohe Erwartungen an den geplanten Reboot von "Akte X" und macht den Fans der Kultserie damit große Hoffnung. Wie die Schauspielerin jetzt auf der Awesome Con verriet, hat sie bereits das Drehbuch zur Pilotfolge gelesen, die von Oscarpreisträger Ryan Coogler (39) geschrieben und inszeniert wird. "Das Skript der Pilotfolge ist wirklich gut", schwärmte Gillian gegenüber den Besuchern der Convention. Die 57-Jährige appellierte laut Deadline auch an das Publikum, der Neuauflage eine Chance zu geben: "Ich würde sagen, seid offen dafür und gebt dem Ganzen eine Chance, denn es wird so verdammt cool! Es ist etwas Besonderes. Es ist anders und es ist speziell."

Gillian bestätigte außerdem, dass sie bereits "ein paar Gespräche" mit Ryan geführt habe, was Spekulationen über ein mögliches Comeback als Special Agent Dana Scully befeuert. Über den Regisseur hatte die Schauspielerin nur lobende Worte: "Er ist ein cooler Typ und so talentiert", sagte sie. Im Februar hatte der Streamingdienst Hulu grünes Licht für einen Piloten gegeben, in dem laut Berichten Schauspielerin Danielle Deadwyler eine der Hauptrollen übernehmen wird. Die Serie soll von zwei FBI-Agenten handeln, die einer lange geschlossenen Abteilung zugeteilt werden, die sich mit unerklärlichen Phänomenen beschäftigt. Als Showrunnerin fungiert Jennifer Yale.

Die Originalserie "Akte X" mit Gillian Anderson und David Duchovny (65) in den Hauptrollen startete 1993 auf Fox und lief über neun Staffeln. Die beiden spielten die FBI-Agenten Dana Scully und Fox Mulder, die Fälle mit paranormalen Phänomenen untersuchten. Die Serie brachte zwei Kinofilme hervor und erlebte 2016 ein Revival, das zwei weitere Staffeln umfasste. Ryan Coogler hatte das Projekt bereits im April vergangenen Jahres in einem Podcast angeteasert und erklärt, dass einige Episoden "wirklich verdammt gruselig" werden könnten, wenn sie ihre Arbeit richtig machten. "Wir werden versuchen, etwas wirklich Großartiges zu schaffen und etwas für die echten Akte-X-Fans machen und vielleicht werden wir auch ein paar neue finden", kündigte der Filmemacher damals an.

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Getty Images Gillian Anderson bei einem Fototermin zu "Trespasses" im Ham Yard Hotel in London, November 2025

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Getty Images Ryan Coogler, Regisseur der "Black Panther"-Filme

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Gillian Anderson und David Duchovny als Scully und Mulder in "Akte X"