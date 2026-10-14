Teddi Mellencamp unterzieht sich Beauty-OP trotz Hirntumor

Teddi Mellencamp (45) hat sich mitten in ihrer laufenden Krebstherapie einer Beauty-OP unterzogen. Der Realitystar ließ sich die oberen Augenlider straffen – und dokumentierte den Eingriff gemeinsam mit der plastischen Gesichtschirurgin Dr. Sarmela Sunder auf Instagram. Die 45-Jährige erhielt nach eigenen Angaben zuvor ausdrücklich die medizinische Freigabe ihrer Onkologen. Die Beauty-OP wurde unter örtlicher Betäubung vorgenommen, sodass Teddi währenddessen wach blieb. Auch ihren eng getakteten Behandlungsplan machte die dreifache Mutter gegenüber ihren Followern transparent. "Am Donnerstag kommen die Fäden raus. Am Mittwoch habe ich eine Immuntherapie", erklärte sie auf Instagram. Für Teddi geht es somit schon einen Tag nach der Lidstraffung mit ihrer Krebstherapie weiter. Mit eben jener Immuntherapie lässt Teddi seit 2025 vier Tumore in ihrem Gehirn behandeln. Trotz der ernsten Erkrankung ließ Teddi ihre Community nun auch an dem kosmetischen Eingriff und den einzelnen Behandlungsschritten teilhaben.

Nachdem die Ärztin erste Aufnahmen aus dem Operationssaal veröffentlicht hatte, erreichten Teddi nach eigener Aussage zahlreiche Nachfragen. Deshalb stellte sie noch einmal klar, dass ihre Krebsärzte der Operation zugestimmt hätten. Nur aufgrund dieser Freigabe habe sie die Lidstraffung tatsächlich durchführen lassen. Der Grund für die Lidstraffung war dabei nicht rein kosmetischer Natur: Überschüssige Haut an den Oberlidern habe die Mellencamp-Tochter bereits seit mehreren Jahren belastet und teilweise ihr Sichtfeld eingeschränkt. Um die Lider aus ihrem Sichtfeld zu bewegen, habe Teddi unbewusst immer wieder ihre Augenbrauen angehoben. Die Folge seien horizontale Stirnfalten sowie ein ständiges Müdigkeitsgefühl im Gesicht und an der Stirn gewesen. Auch beim Schminken habe es Schwierigkeiten gegeben: Das Augen-Make-up habe sich regelmäßig auf den oberen Bereich der Lider übertragen. Gewollt habe sie die OP daher schon länger – zunächst habe sie aber die Freigabe ihrer Onkologen abgewartet.

Teddis Krankheitsgeschichte begann im Jahr 2022 mit einer Hautkrebsdiagnose. 2025 entdeckten Ärzte dann vier Tumore in ihrem Gehirn. Seitdem wird Teddi mit einer Immuntherapie behandelt. Trotz dieses belastenden medizinischen Programms entschied sie sich dazu, den Ablauf der Lidstraffung offen zu zeigen. Sarmela bedankte sich bei ihrer Patientin dafür, den Prozess in den sozialen Medien zu dokumentieren. Dadurch könnten auch andere Interessierte einen Einblick in die Behandlung erhalten. Teddi selbst schilderte die Operation nach dem Termin äußerst positiv. In den Kommentaren stand Teddi ihren Followern zudem Rede und Antwort. Einer Nutzerin, die sich nach dem Eingriff erkundigte, antwortete sie kurz und knapp: "Es ist so einfach und schmerzlos, mach es!" Damit gewährte Teddi ihrer Community nicht nur Einblicke aus dem Operationssaal, sondern berichtete auch direkt von ihrer persönlichen Erfahrung.

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Getty Images Teddi Mellencamp bei den iHeartRadio Music Awards 2026 im Dolby Theatre in Hollywood

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Getty Images Teddi Mellencamp Arroyave bei "An Unforgettable Evening" zugunsten des Women’s Cancer Research Fund in Beverly Hills

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Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Reality-TV-Bekanntheit