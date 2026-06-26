Krebsgenesung: Teddi Mellencamp teilt tränenreiches Video

Realitystar Teddi Mellencamp Arroyave (44) hat ihre Fans mit einem emotionalen Update zu ihrer Krebsgenesung überrascht. In einem tränenreichen Video in ihren Instagram-Stories gewährte die frühere "Real Housewives of Beverly Hills"-Darstellerin einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag. "So sieht Genesung aus. Einen Tag hüpfe ich herum und erledige tausend Dinge, und am nächsten Tag zittere ich so sehr, dass ich kaum die Treppe hochkomme. Meine Angst ist auf einem Level von zehn", sagte sie in dem Clip. Dabei musste die dreifache Mutter ihr Handy mit beiden Händen festhalten, weil ihre Hände so stark zitterten.

Als Auslöser für ihren besonders schwierigen Tag nannte Teddi ein neues Medikament, das sie seit Montag einnehme. "Ich nehme seit Montag ein neues Medikament und es trifft mich wohl sehr merkwürdig", erklärte sie. Anschließend teilte sie einen Screenshot mit den häufigen Nebenwirkungen des Mittels, darunter Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, Schwindel und eine innere Unruhe. Mit einem Augenzwinkern wandte sie sich außerdem an ihre Podcast-Kollegin Tamra Judge: "Tam, du wirst heute viel Material haben. Viel Glück." Trotz allem arbeitet sie weiter an ihrer mentalen Gesundheit: "Ich war in Therapie. Ich arbeite wirklich hart daran, diesen Frieden zu finden, dieses Glück, diese Freude – mich selbst wiederzufinden", sagte sie jüngst gegenüber Page Six.

Teddi hatte ihre Diagnose – ein Melanom im Stadium 2 – im Oktober 2022 öffentlich gemacht. Seitdem unterzog sie sich mehr als einem Dutzend Operationen, darunter einem Notfalleingriff im Jahr 2025, bei dem Tumore aus ihrem Gehirn entfernt wurden. Der Krebs hatte sich auch auf ihre Lungen ausgebreitet. Im vergangenen Oktober verkündete sie dann erleichtert, dass der Krebs "weg" sei – eine offizielle Remission durch die Ärzte steht jedoch noch aus. Privat gibt es ebenfalls Veränderungen in ihrem Leben: Im April ließ sie durchblicken, in einer neuen Beziehung mit einem "älteren Mann" zu sein, ohne jedoch weitere Details zu nennen.

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Getty Images Teddi Mellencamp Arroyave bei "An Unforgettable Evening" im Beverly Wilshire Hotel, Beverly Hills, 11. März 2026

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Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Reality-TV-Bekanntheit

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Getty Images Teddi Mellencamp 2025