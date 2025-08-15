Wegen Immuntherapie: Teddi Mellencamp hat Angstzustände

Teddi Mellencamp (44), bekannt aus der Realityshow Real Housewives of Beverly Hills, wandte sich kürzlich mit einer emotionalen Botschaft an ihre Fans. Die Medienpersönlichkeit, die gegen Krebs im vierten Stadium kämpft, teilte ein Video auf Instagram, in dem sie sich mit rasiertem Kopf zeigte und über die Nebenwirkungen ihrer Immuntherapie sprach. Dabei ging sie besonders auf die starken Angstzustände ein, die sie ohne ersichtlichen Grund überkamen. "Ist das normal? Was habt ihr getan, um euch besser zu fühlen?", fragte Teddi ihre Anhänger und bat um Ratschläge, die ihr helfen könnten, mit der Situation umzugehen.

Die Diagnose, die sie Anfang des Jahres öffentlich machte, hat nicht nur gesundheitliche Auswirkungen, sondern belastet auch ihr Privatleben erheblich. Teddi und ihr Ehemann Edwin Arroyave (48), mit dem sie drei Kinder hat, haben ihre Scheidungspläne momentan auf Eis gelegt. Trotz der schwierigen Phase halten die beiden an einem freundschaftlichen Verhältnis fest, um ihren gemeinsamen Kindern ein stabiles Umfeld zu bieten. Die Reality-Darstellerin sprach zudem offen über frühere Krisen in ihrer Ehe, einschließlich beiderseitiger Affären, die ihr Leben nachhaltig beeinflussten. Mit Tränen in den Augen gestand sie, manchmal zu glauben, ihre Krankheitsdiagnose sei eine Art "Vergeltung" für vergangene Fehler.

Bereits zu einem früheren Zeitpunkt offenbarte Teddi, dass der aggressive Verlauf ihrer Krankheit nicht nur physisch, sondern auch stark psychisch belastet. Neben den neurologischen Auswirkungen klagte sie darüber, dass einfache Tätigkeiten wie das Sprechen mit anderen Menschen inzwischen zu einer Herausforderung geworden sind. Trotz all dieser Hürden zeigt sie sich immer wieder kämpferisch und sucht den Austausch mit ihrer Community, um ihren Alltag zu bewältigen.

IMAGO / Avalon.red Teddi Mellencamp im Mai 2025

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025

