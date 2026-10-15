Auf Netflix: "Bridgerton"-Fans könnten diese Serie lieben

Wer sich nach prunkvollen Ballsälen, aufwendigen Kostümen und großen Gefühlen sehnt, wird bei Netflix derzeit mit der sechsteiligen Miniserie "Der Leopard" fündig. Die Handlung spielt im 19. Jahrhundert auf Sizilien: Don Fabrizio Corbera, Fürst von Salina, versucht, seine adelige Familie zu schützen, als Giuseppe Garibaldis Rothemden die Insel einnehmen und die gesellschaftliche Ordnung ins Wanken gerät. Vor den politischen Umbrüchen flüchtet die Familie aus Palermo auf ihr Anwesen in Donnafugata – doch Ruhe findet dort niemand. Im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu. Neben Kim Rossi Stuart als Fürst steht vor allem Deva Cassel als Angelica Sedara im Mittelpunkt. Die Schauspielerin bringt einen klangvollen Stammbaum mit: Ihre Mutter ist die italienische Schauspielerin Monica Bellucci (62), ihr Vater der französische Schauspieler Vincent Cassel (59).

Politische Machtkämpfe, Romantik und gesellschaftlicher Wandel treffen in der Produktion auf eine besonders luxuriöse Ausstattung – damit bietet sich die Serie als Alternative für Fans großer Kostümdramen wie Bridgerton und Downton Abbey an. Auf Rotten Tomatoes zeigen sich mehrere Zuschauer begeistert. "Als Zeugnis für den Wandel der Geschichte gelingt es 'Der Leopard', wunderschön, fesselnd und angemessen elegisch zu sein", heißt es dort in einem Kommentar. Ein anderer Nutzer hebt auf dem Portal vor allem die verschwenderische Optik hervor: "Die Serie kann sich wie eine exquisite italienische Torte anfühlen, bis zur Perfektion geschaffen, wunderschön anzusehen und tatsächlich zum Verschlingen." Und auch wer lieber mitfiebert als schwelgt, kommt offenbar auf seine Kosten: "Netflix' 'The Leopard' ist ein spannendes und dramatisches Seherlebnis mit reizvollen Wendungen", schreibt ein anderer Nutzer. Zum Ensemble gehören außerdem Benedetta Porcaroli, Saul Nanni, Paolo Calabresi und Francesco Colella.

Die Vorlage für die Miniserie lieferte Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Sein Roman "Der Leopard" wurde 1958 posthum veröffentlicht, nachdem ihn zuvor zwei Verlage abgelehnt hatten. Heute zählt das Werk zu den bedeutendsten Romanen des 20. Jahrhunderts. Bereits 1963 brachte Luchino Visconti den Stoff als Film auf die Leinwand – seine Adaption gewann die Goldene Palme. Die Netflix-Produktion erzählt die Geschichte nun Jahrzehnte später in neuer Form. Wer danach immer noch nicht genug von Korsetts und Konventionen hat, wird beim Streamingdienst ebenfalls fündig: Seit dem 13. August 2026 steht dort die sechsteilige Miniserie "Meine brillante Karriere" bereit. Im Mittelpunkt steht die angehende Schriftstellerin Sybylla, die im ländlichen Australien um 1900 für ein unabhängiges Leben kämpft. Ihre Gefühle für Harry stellen ihre Ablehnung von Ehe und gesellschaftlichen Zwängen allerdings gehörig auf die Probe.

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Netflix Kim Rossi Stuart als Fabrizio und Deva Cassel als Angelica in "Der Leopard"

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Netflix Saul Nanni als Tancredi mit Deva Cassel als Angelica in "Der Leopard"

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Netflix Deva Cassel als Angelica mit Benedetta Pocaroli als Concetta in "Der Leopard"

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