India Amarteifio (25) hat jetzt verraten, wie anstrengend die Dreharbeiten zu "Queen Charlotte: Eine Bridgerton-Geschichte" für sie waren. In dem Netflix-Spin-off spielt die Schauspielerin die junge Königin Charlotte. Diese Rolle verlangte ihr am Set einiges ab. Im Interview mit Collider verriet India, dass sie für besonders emotionale Szenen teilweise weit über ein Dutzend Anläufe brauchte. Regisseur Tom Verica (62) gab sich mit den ersten Takes nicht zufrieden und forderte immer wieder neue Versuche. Diese unzähligen Wiederholungen entwickelten sich für die Schauspielerin zu einer extremen Geduldsprobe. Ausgerechnet das wirkte sich aber auf ihr Spiel aus: Die Erschöpfung und "ein bisschen Wut" verliehen ihrer Darbietung nach eigener Aussage noch mehr Intensität. Häufig war es dann genau der letzte Versuch, mit dem sie den Regisseur schließlich überzeugen konnte. So entstanden einige der emotionalsten Momente der Serie erst nach etlichen Takes.

Die Miniserie führt das Publikum zeitlich weiter zurück als die Hauptserie "Bridgerton". Erzählt wird die Jugend der damals 17-jährigen Charlotte, die sich zum ersten Mal verliebt. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie aus der jungen Frau jene strenge Monarchin wird, die die Fans bereits kennen. In "Bridgerton" tritt sie als einflussreiche Verkupplerin des Londoner Adels auf, die bei der Partnersuche der Debütantinnen gern mitmischt. Der enorme Kraftakt bei den Dreharbeiten machte sich am Ende bezahlt. Nach dem Start landete "Queen Charlotte" in mehr als 70 Ländern auf Platz eins der Netflix-Charts. Auch bei den Zuschauerzahlen räumte die Serie richtig ab: Laut Variety generierte die Produktion allein in den ersten vier Tagen nach dem Start über 148 Millionen gestreamte Stunden.

Für India bedeutete die Rolle der jungen Charlotte ihren internationalen Durchbruch. In der Hauptserie wird die Königin von Golda Rosheuvel verkörpert, die auch in "Queen Charlotte" wieder in diese Rolle schlüpft. Im Mittelpunkt der Miniserie stehen die ganz persönliche Entwicklung der Monarchin und die Geschichte ihrer ersten großen Liebe. Als hochemotionales Prequel beleuchtet sie die Vergangenheit der Figur, die den Fans bereits aus "Bridgerton" vertraut ist. Auch bei Kritikern und Zuschauern kam das Format gut an. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erreicht "Queen Charlotte" bei der Presse einen Wert von 94 Prozent. Die Zuschauerbewertungen liegen bei 76 Prozent. Damit erhielt das Spin-off sowohl von professionellen Kritikern als auch vom Publikum überwiegend positive Rückmeldungen.

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Imago India Amarteifio bei den BAFTA Film Awards, Februar 2025

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Getty Images India Amarteifio bei "Elle Hollywood Rising Stars" in Santa Monica im Mai 2023

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