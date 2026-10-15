Babybauch in Szene: Alex Cooper steht kurz vor ihrer Geburt

Bei Alex Cooper (32) könnte es schon ganz bald so weit sein! Die "Call Her Daddy"-Moderatorin erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Matt Kaplan ihr erstes Kind und scheint sich inzwischen auf der Zielgeraden ihrer Schwangerschaft zu befinden. Auf Instagram teilte die Social-Media-Bekanntheit nun eine neue Bilderreihe, auf der sie ihren deutlich gewachsenen Babybauch präsentiert. Dazu schrieb sie lediglich: "Finaler Countdown." Mit den Aufnahmen gibt Alex ihren Fans einen Einblick in die letzten Wochen vor der Geburt. Ob in lässigen Alltagslooks, beim Sport oder bei einem Arztbesuch – die werdende Mutter hält diese besondere Zeit offenbar in vollen Zügen fest. Wann genau ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblicken soll, verriet sie allerdings nicht.

Auf dem ersten Foto zeigt sich Alex in einem kurzen, bedruckten Babyshirt und einem tief sitzenden weißen Rock mit Schleife. Ihren Look rundete sie mit einer Tasche im Gepardenmuster und einer schwarzen Sonnenbrille ab. Auf einem weiteren Schnappschuss trägt die Podcasterin ein rotes Sporttop und blaue Leggings mit burgunderfarben-weißen Streifen. Einen besonders persönlichen Einblick gewährt sie mit einem Bild von einem Arzttermin, auf dem ein medizinisches Band um ihren Babybauch zu sehen ist. Die neuen Aufnahmen begeistern auch ihre prominenten Follower. Realitystar Stassi Schroeder schwärmte in der Kommentarspalte: "Ganz ehrlich, du bist genau das, was ich mir gewünscht hätte, wie ich schwanger aussehe. Du strahlst." Auch zahlreiche Fans überschütteten Alex mit Komplimenten und guten Wünschen für die bevorstehende Entbindung.

Dass Alex und Matt zum ersten Mal Eltern werden, verkündeten die beiden bereits im Mai dieses Jahres. Damals veröffentlichten sie gemeinsame Fotos auf Instagram, die die Moderatorin mit den schlichten Worten "Unsere Familie" kommentierte. Die Liebesgeschichte des Paares begann 2020 bei einem geschäftlichen Zoom-Meeting. Im Februar 2021 machten die beiden ihre Beziehung schließlich öffentlich. Zwei Jahre später hielt der Filmproduzent um die Hand seiner Partnerin an. Im April 2024 folgte die Hochzeit bei einer intimen Zeremonie in Riviera Maya in Mexiko. Rund zweieinhalb Jahre nach ihrem Jawort steht Alex und Matt nun das nächste große Kapitel bevor: Schon bald dürfen sie ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen halten.

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Instagram / alexandracooper Alex Cooper hochschwanger im Oktober 2026

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Getty Images Alex Cooper und Matt Kaplan beim YouTube Brandcast in New York City, Mai 2026

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Instagram / alexandracooper Alex Cooper mit Ehemann Matt Kaplan, Mai 2026