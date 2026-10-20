Nach Gerüchten um ihre Ehe: Alex Cooper begrüßt erstes Kind

Alex Cooper (32) ist zum ersten Mal Mutter geworden! Die Moderatorin des erfolgreichen Podcasts "Call Her Daddy" und ihr Ehemann Matt Kaplan sind Eltern eines Sohnes geworden. Die frohe Botschaft teilte die Podcasterin am Dienstag auf Instagram mit. Wo genau ihr Kind zur Welt kam und ob die Geburt tatsächlich an diesem Tag stattfand, ließ sie allerdings offen. Auf dem Foto, das sie mit ihren Followern teilte, liegt der kleine Junge in einem flauschigen grauen Kuschelanzug. Dabei achtet die frischgebackene Mama konsequent auf die Privatsphäre ihres Nachwuchses: Das Gesicht des Babys ist nicht zu sehen, da es außerhalb des Bildausschnitts liegt. Große Worte brauchte Alex für die Verkündung ihres Familienglücks ohnehin nicht – sie versah das Bild lediglich mit einem blauen Herz-Emoji.

Ihre Schwangerschaft hatte Alex bereits im Mai öffentlich gemacht. Damals präsentierte sie ihren Babybauch in einer Bilderreihe auf Instagram und versah die Aufnahmen mit den schlichten Worten: "Unsere Familie". Nur einen Monat später sprach sie in ihrem Podcast "Call Her Daddy" ausführlich über ihren Kinderwunsch, der mit der Zeit immer stärker geworden sei. Nachdem sie und Matt gemeinsam gereist waren und einige ihrer Ziele erreicht hatten, habe sie das Gefühl gehabt, dass ihnen nur noch eines zum gemeinsamen Glück fehle. Zu ihrem Mann sagte sie: "Das Einzige, was sich gerade so anfühlt, als würde es wirklich fehlen, ist ein Kind und dass wir gemeinsam unsere eigene Familie gründen. Und ich habe mich noch nie bereiter gefühlt." Den positiven Schwangerschaftstest überreichte Alex ihrem Partner anschließend als vermeintliches Geschenk.

Kennengelernt hatten sich Alex und der Geschäftsmann 2020 während eines Zoom-Calls. Nach einem gemeinsamen Geschäftsessen begannen die beiden, sich zu daten. 2023 folgte der Heiratsantrag, im April 2024 gaben sie sich schließlich in Mexiko das Jawort. Auch beruflich sind die beiden verbunden: Gemeinsam riefen sie das Unwell Network ins Leben. Noch in diesem Jahr hatte die Podcasterin erklärt, warum sie sich lange nicht bereit für Nachwuchs gefühlt habe: "Ich wollte unserer Beziehung wirklich Priorität einräumen. Ich wollte der Arbeit Priorität einräumen und ich wollte, ehrlich gesagt und vor allem, mir selbst Priorität einräumen. Und insgesamt hatte ich einfach das Gefühl, dass ich noch etwas mehr Zeit brauchte [...], um die Mutterschaft anzugehen." Spekulationen über eine mögliche Ehekrise wies Alex während ihrer Schwangerschaft entschieden zurück: "Niemand in unserem Leben, unsere engsten Freunde, unsere Familie, fragt sich solche Dinge." Derartige Gerüchte seien "ein seltsamer Teil des Jobs, den ich nicht genieße".

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Instagram / alexandracooper Alex Cooper, Podcasterin

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Instagram / alexandracooper Alex Coopers Baby, Oktober 2026

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Getty Images Alex Cooper und Matt Kaplan beim YouTube Brandcast in New York City, Mai 2026