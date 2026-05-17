Trotz Trennungsgerüchten: Alex Cooper wird erstmals Mutter

Alex Cooper (31) erwartet ihr erstes Kind! Die Moderatorin des Podcasts "Call Her Daddy" verkündete die frohe Botschaft am Sonntag auf Instagram – und das mit gleich zwei zuckersüßen Schnappschüssen. Darauf sitzt die 31-Jährige auf dem Schoß ihres Ehemannes, Filmproduzent Matt Kaplan, und präsentiert stolz ihren wachsenden Babybauch. Auf einem der Fotos lacht sie in die Kamera, während Matt sich zu ihr beugt und sie innig anschaut. Dazu schrieb Alex schlicht: "Our family." – zu Deutsch: "Unsere Familie."

Der Post kommt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt: Zuletzt kursierten Gerüchte über eine Ehekrise und eine angespannte Beziehung zwischen den beiden. Berichte über Spannungen in ihrer Ehe und Aussagen aus dem Umfeld des Paares hatten Spekulationen über einen Riss in ihrer Beziehung angeheizt. Die Schwangerschaftsverkündung scheint diesen Gerüchten nun ein klares Ende zu setzen – das Paar wirkt auf den Bildern ausgesprochen glücklich und verliebt.

Die Neuigkeit kommt inmitten einer turbulenten Phase für Alex: Neben den Spekulationen um ihre Ehe war zuletzt auch der Umgangston in ihrem Unternehmen Unwell Network Gesprächsthema. Einem Bloomberg-Bericht zufolge soll Matt, der das Netzwerk als Co-CEO mitleitet, mehrfach Mitarbeiter angeschrien haben. Quellen aus dem Unternehmensumfeld berichteten von einem angespannten Arbeitsklima, das einige Teammitglieder sogar dazu bewogen haben soll, mit dem Abbruch ihrer Arbeit am Set und bei Livetouren zu drohen.

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Getty Images Alex Cooper und Matt Kaplan beim YouTube Brandcast in New York City, Mai 2026

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Instagram / alexandracooper Alex Cooper mit Ehemann Matt Kaplan, Mai 2026

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Getty Images Alex Cooper beim YouTube Brandcast im Lincoln Center, Mai 2026