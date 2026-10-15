So verliebt: Dove Cameron teilt Hochzeitsfotos mit Damiano

Dove Cameron (30) und Damiano David (27) haben sich getraut: Die Schauspielerin und der Sänger sind seit dem 24. September 2026 offiziell Mann und Frau. Wie Just Jared berichtet, war das Datum alles andere als zufällig gewählt – genau drei Jahre zuvor hatten die beiden in New York ihr erstes Date. Nun gewährt Dove ihren Fans auf Instagram einen ganz persönlichen Einblick in den großen Tag und veröffentlichte eine Reihe bislang unbekannter Aufnahmen. Zu sehen sind die frisch Vermählten, wie sie lachen, herumalbern und sich tief in die Augen schauen. Von steifer Hochzeitsposiererei also keine Spur. Auch der wohl wichtigste Moment der Zeremonie wurde festgehalten: der innige Kuss des Brautpaares während der Trauung.

Im Mittelpunkt der neuen Bilderreihe steht vor allem eines: die Vertrautheit zwischen Dove und Damiano. Die Aufnahmen wirken weniger wie eine durchgestylte Hochzeitsstrecke, sondern eher wie ein Blick durchs Schlüsselloch in einen sehr glücklichen Tag. Neben den feierlichen Momenten der Zeremonie zeigen die Fotos nämlich auch die verspielte Seite der beiden. Mal wird gekichert, mal gealbert, mal einfach nur verliebt geguckt. Zwischen all den Blicken und Umarmungen zeigt sich die Nähe zwischen der Schauspielerin und dem Musiker. Mit dem Instagram-Beitrag teilt die Schauspielerin weitere Eindrücke von der Zeremonie und lässt ihre Community so an einem Tag teilhaben, der zuvor weitgehend unter Verschluss gehalten worden war. Die Bilder zeigen, wie ausgelassen die Stimmung bei der Hochzeit gewesen sein muss – und wie sehr sich das Paar aufeinander konzentrierte.

Dass die beiden tatsächlich vor den Traualtar getreten waren, hatte sich bereits am Tag der Trauung angedeutet. Damals wurden Dove und Damiano im italienischen Montalcino in der Toskana gesichtet. Fotos, die dem Portal vorlagen, zeigten die zwei ganz in Weiß gekleidet und ließen schon zu diesem Zeitpunkt auf eine Hochzeit in der malerischen Region schließen. Bestätigt war damit aber noch nichts, denn das Paar hielt sich zunächst bedeckt. Was die Schnappschüsse aus Italien nur andeuteten, machen Doves neue Bilder nun unmissverständlich klar. Anders als die ersten Paparazzibilder zeigen ihre eigenen Aufnahmen nicht nur die festliche Kleidung der beiden, sondern auch private und vertraute Augenblicke der Zeremonie.

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Instagram / dovecameron Dove Cameron und Damiano David

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Instagram / dovecameron Dove Camerons Verlobungsring im Detail

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Getty Images Dove Cameron und Damiano David 2026

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