Fotos: Dove Cameron und Damiano David haben wohl geheiratet

Läuteten bei Dove Cameron (30) und Damiano David (27) etwa bereits die Hochzeitsglocken? Vieles deutet darauf hin: Am heutigen Donnerstag wurden die Schauspielerin und der Sänger im italienischen Montalcino in der Toskana gesichtet – beide ganz in Weiß gekleidet. Das zeigen Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen. Diese erwecken den Eindruck, dass sich die beiden kurz zuvor das Jawort gegeben haben. Nachdem die Bilder aufgetaucht waren, verbreiteten sie sich rasant im Netz – die Fans der beiden Musiker diskutieren seitdem eifrig über die vermeintliche Trauung in der malerischen Kulisse der Toskana.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie Dove und Damiano ausgelassen mit Familienmitgliedern und engen Freunden feiern. Beide tragen für den besonderen Anlass helle Zweiteiler – während Dove ihr Jackett mit einem Gürtel in der Taille trägt, kombiniert Damiano seinen Zweireiher mit einem dünnen Seidenschal. Dove trägt einen Blumenstrauß im Arm und wirft sich auf einem Foto für einen leidenschaftlichen Kuss in Damianos Arme. Eine offizielle Bestätigung des Paares gibt es bislang allerdings nicht. Weder Dove noch Damiano äußerten sich bisher zu den Aufnahmen aus Italien.

Kennengelernt hatten sich die beiden Stars bei den MTV VMAs im Jahr 2022. Damals waren sowohl Dove als auch Damianos Band Måneskin in der Kategorie Best New Artist nominiert – die Auszeichnung ging schließlich an die Schauspielerin. Ein Jahr nach dieser ersten Begegnung wurden die beiden offiziell ein Paar und zeigten sich seit 2023 immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Im Oktober 2025 folgte dann der nächste große Schritt: Dove und Damiano verlobten sich. Diesen Moment behielten die beiden zunächst allerdings für sich: Erst im Januar 2026 machten sie ihre Verlobung öffentlich.

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Getty Images Dove Cameron und Damiano David bei der Pre-Grammy Gala 2024

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Getty Images Dove Cameron und Damiano David 2026

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Instagram / dovecameron Dove Cameron und Damiano David

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