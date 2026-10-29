Darum wurde Kenny Ortega Dove Camerons Trauredner

Bei dieser Traumhochzeit durften ein paar Träume wahr werden! Dove Cameron (30) und Damiano David (27) haben sich in Italien das Jawort gegeben – und durch die Zeremonie führte kein Geringerer als Disney-Regisseur und Choreograf Kenny Ortega (76). Wie die Schauspielerin und Sängerin gegenüber Coveteur verriet, stand ihr Wunschkandidat für diese Aufgabe schon lange vor der Hochzeit fest. Kennengelernt hatten sich die beiden während der Vorproduktion zum Disney-Film "Descendants", in dem Dove die Hauptrolle der Mal übernahm. Für sie und den Måneskin-Sänger stand von Anfang an fest, dass die Trauung nicht von irgendwem vollzogen werden sollte. Sie wünschten sich "jemanden, der einem von uns persönlich etwas bedeutete", erklärte die Braut dem Magazin. Mit Kenny fiel die Wahl schließlich auf einen langjährigen Vertrauten, der Dove seit ihren frühen Disney-Jahren begleitet und in ihrem Leben einen ganz besonderen Platz einnimmt.

Dass der Trauredner vor allem ihr nahesteht, hielt der Måneskin-Sänger laut Dove für genau richtig. Denn ihr eigener Vater konnte bei der Hochzeit nicht dabei sein. Auch zahlreiche weitere Menschen von ihrer Gästeliste schafften es nicht zur Feier – die Anreise und die Organisation rund um eine Hochzeit in Italien machten vielen einen Strich durch die Rechnung. Vor diesem Hintergrund war es der Braut besonders wichtig, dass zumindest die Person, die das Paar offiziell vermählt, eine enge persönliche Verbindung zu ihr hat. Dass Kenny für diesen Job bestens geeignet ist, stand für die Schauspielerin ohnehin außer Frage. Mit einem Augenzwinkern stellte sie gegenüber Coveteur die wohl entscheidende Frage in den Raum: "Wer ist mehr Showman als Kenny Ortega?" Ein Mann, der ganze Tanz-Ensembles choreografiert hat, dürfte eine Hochzeitszeremonie schließlich mit links meistern.

Für Dove ist Kenny längst mehr als nur ihr früherer Regisseur. Sie bezeichnet ihn als Mentor und als wichtige Vaterfigur, die ihr in einer prägenden Lebensphase Halt gab. "Ich hatte großes Glück, viele Mentoren und Vaterfiguren in meinem Leben zu haben, die eine fürsorgliche Rolle übernahmen, als ich danach suchte", erzählte sie. Besonders Kenny habe sie früh verstanden und in ihrer Entwicklung bestärkt: "Kenny wird für immer einer der ersten Menschen sein, die mich so gesehen haben, wie ich war, die sich für mich entschieden, mich gefördert und mir geholfen haben, die zu werden, die ich bin." Gemeinsame Arbeitsjahre haben die beiden reichlich auf dem Konto: Kenny inszenierte und choreografierte alle drei "Descendants"-Filme, die zwischen 2015 und 2019 erschienen. Außerdem war er als ausführender Produzent tätig.

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Getty Images Dove Cameron und Damiano David 2026

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Getty Images Filmregisseur Kenny Ortega

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Instagram / dovecameron Dove Camerons Verlobungsring im Detail