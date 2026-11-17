Dove Cameron (30) hat ihrem verstorbenen Freund Cameron Boyce (†20) nun ein ganz besonderes musikalisches Denkmal gesetzt. In ihrem neuen Song "Maybe Heaven Is a Jazz Club" ist tatsächlich die Stimme ihres früheren "Descendants"-Kollegen zu hören. Das Stück bildet den Abschluss ihres frisch veröffentlichten Debütalbums "Final Girl". Wie die Sängerin jetzt in der "Zach Sang Show" erzählte, war diese emotionale Hommage zunächst gar nicht geplant. Erst beim Schreiben der zweiten Strophe, in der es um das Tanzen geht, musste sie an Cameron denken. Der 2019 verstorbene Disney-Star galt schließlich als außergewöhnlich begabter Tänzer. Daraus entstand die Idee, ihren engen Freund in das Lied einzubinden. Ganz am Ende des Tracks erklingt nun eine Aufnahme, in der Cameron sagt: "Also, wir sehen uns sehr bald."

Bevor Dove den Song veröffentlichte, war es ihr jedoch besonders wichtig, die Zustimmung von Camerons Familie einzuholen. Zu seinen Angehörigen pflegt die Musikerin bis heute einen engen Kontakt, wie Just Jared berichtet. Deshalb spielte sie ihnen das fertige Lied vorab vor und wartete ihre Reaktion ab. Schließlich sollte die Erinnerung an ihren Freund nicht nur für sie selbst, sondern auch für seine Familie etwas Besonderes bleiben. "Ich wollte natürlich, dass sie ihn mögen. Ich wollte, dass sie sich repräsentiert und respektiert fühlen", betonte sie in der Show. Erst nach diesem Austausch entschied sie sich endgültig dafür, Camerons Stimme in den Song aufzunehmen. "Und es ist einfach meine Traumvorstellung davon, wie das ganze Album enden soll. Ich finde, es ist ein ganz besonderer Song. Cameron ist etwas ganz Besonderes."

Doch Cameron ist nicht der einzige geliebte Mensch, dem Dove mit dem Lied gedenkt. "Maybe Heaven Is a Jazz Club" ist zugleich ihrem Vater Philip gewidmet, der 2011 starb, als sie gerade einmal 15 Jahre alt war. Die Idee zu dem Stück geht auf einen Brief zurück, den die Sängerin nach seinem Tod an ihn schrieb. Bereits zu Beginn des Songs ist eine alte Aufnahme von ihrem vierten Geburtstag zu hören. Darauf ermutigt ihr Vater sie, vor der Kamera zu singen. "Ich fand das wirklich besonders, denn wir hatten die Idee, das Album mit diesem Song zu beenden und dann mit ihm, der sagt: 'Noch ein letztes Lied'", erklärte Dove. "Ich finde es wirklich irgendwie magisch, dass wir diese Aufnahme gefunden haben."

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Getty Images Dove Cameron beim "56 Day"-Q&A des 14. SCAD TVfest in Atlanta, 6. Februar 2026

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Getty Images Cameron Boyce auf einer Gala in Beverly Hills im April 2017

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