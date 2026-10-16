Anna-Maria Ferchichis Tochter (4) hat sich den Arm gebrochen

Schreckmoment im Hause von Anna-Maria Ferchichi (44) und ihrem Ehemann Bushido (48): Ihre vierjährige Tochter Naima (4) ist beim Spielen im heimischen Garten von der Leiter eines Trampolins gefallen und hat sich dabei den Arm am Ellenbogen gebrochen. Wie die achtfache Mutter auf Instagram berichtete, war die Kleine nach der Rückkehr aus der Kita gemeinsam mit ihrer Drillingsschwester Leonora (4) nach draußen gegangen, als es zu dem Unfall kam. Anna-Maria fuhr mit ihrer Tochter daraufhin in die Kinderchirurgie Schwabing. Dort wurde die Vierjährige direkt untersucht und bekam einen Gips. Den schmerzhaften Unfall und die Behandlung scheint Naima tapfer gemeistert zu haben. Ihrer Mutter zufolge ist sie sogar stolz auf ihren eingegipsten Arm. Ganz ausgestanden ist die Verletzung allerdings noch nicht: Schon in wenigen Tagen muss der Gips erneuert werden. Außerdem muss sich Naima erst daran gewöhnen, mit dem festen Verband zu spielen und nachts eine bequeme Schlafposition zu finden.

Die Details schilderte die 44-Jährige am Freitagvormittag in ihrer Social-Media-Story, die sie gemeinsam mit Bushido im Auto aufnahm. Bereits am Vorabend hatte sie ihren Followern ein Foto von Naima mit eingegipstem Arm gezeigt und weitere Infos angekündigt. "Naima fällt von der Treppe runter auf den Boden und macht so zwei Bewegungen, einmal mit dem Handgelenk und dann auf den Ellenbogen", erklärte die achtfache Mutter den Hergang. Am Oberarm sei das untere Stück gebrochen, das auf den Ellenbogen trifft. Die betroffene Stelle sei unmittelbar nach dem Sturz stark angeschwollen. "Der Bruch ist an einer doofen Stelle, die schmerzhaft ist und sehr anschwellen kann", betonte Anna-Maria auf Instagram. In der Kinderchirurgie sei Naima jedoch sofort sehr liebevoll aufgenommen worden. Das Personal habe sich hilfsbereit um die Vierjährige gekümmert und sie schnell versorgt.

Dabei hatte der Tag für die Familie schon vor dem Unfall turbulent begonnen. Naimas Drillingsschwester Amaya (4) litt unter Fieber und musste sich übergeben. Sie konnte deshalb nicht gemeinsam mit Naima und Leonora in die Kita gehen. "Unser Tag gestern startete mit Fieber und Übergeben und endete in der Kinderchirurgie Schwabing", fasste Anna-Maria die Ereignisse in ihrer Instagram-Story zusammen. Weil Amaya krank war und Naima nach ihrem Armbruch ebenfalls besondere Aufmerksamkeit brauchte, sagte die Familie zudem eine geplante Halloween-Party ab. Zwei angeschlagene Kinder gleichzeitig zu betreuen, sei "schwierig und sauanstrengend" gewesen, erklärte die Influencerin. Vor allem der Abend und die darauffolgende Nacht hätten ihr viel abverlangt und seien "wirklich nervenaufreibend" verlaufen. An Erholung war für Anna-Maria deshalb kaum zu denken: "Man kann ja dann auch selbst gar nicht schlafen", schilderte die achtfache Mutter die belastende Situation.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern, November 2023

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Influencerin

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Drillingsmädchen