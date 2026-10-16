Bert Wollersheim plaudert aus: Ginger wohnt wieder bei ihm

Zwischen Ginger Costello (40) und Bert Wollersheim (75) läuft es derzeit anders, als man es bei einem baldigen Scheidungspaar erwarten würde: Die Reality-TV-Bekanntheit ist wieder in die Wohnung ihres Ex gezogen. Das machte Bert im Promiflash-Interview bei der Premiere von Der Promihof öffentlich. Hinter dem erneuten Zusammenleben steckt dem Unternehmer zufolge jedoch kein Liebescomeback, sondern ein rein praktischer Grund. Ginger absolviert rund einen Monat lang eine Ausbildung zur Hundefriseurin – und der Ausbildungsort liegt in der Nähe von Berts Wohnung. Für diesen begrenzten Zeitraum kommt sie deshalb bei Bert unter. Ein Liebescomeback ist damit allerdings nicht verbunden: Ein Paar sind die beiden nicht mehr. Angespannte Stimmung herrsche deswegen aber nicht. Laut Bert gibt es zwischen ihm und Ginger trotz des laufenden Trennungsprozesses keinen Streit.

Ganz unkompliziert scheint das Zusammenleben mit seiner Ex für Bert aber nicht zu sein. Auf die Frage, wie er das erneute Zusammenwohnen empfinde, erklärte der Realitystar gegenüber Promiflash offen: "Ja, also lustig ist das nicht unbedingt." Damit der gemeinsame Alltag reibungslos funktioniert, hat er deshalb klare Ansagen gemacht. "Nein, aber ich habe ihr jetzt immer ein bisschen die Regeln erzählt, die Hausregeln. Dass sie schon ein bisschen Rücksicht nimmt", schilderte Bert im Interview. Der Unternehmer beschreibt sich selbst als eigenwillig und ist offenbar sehr an seine festen Gewohnheiten und persönlichen Abläufe gewöhnt. Ginger bemühe sich, sich während ihres vorübergehenden Aufenthalts bestmöglich danach zu richten. Bert fasste die Situation so zusammen: "Ich bin ja nun auch kauzig und hab so mein Leben. Und da richtet sie sich so gut es geht nach."

Neben der Ausbildung zur Hundefriseurin dreht sich bei Ginger weiterhin vieles um ihr Leben als Reality-TV-Bekanntheit. Erst im Frühjahr 2026 feierte sie einen großen Erfolg im Fernsehen: Sie kämpfte sich bei Reality Queens durch das RTL-Abenteuer und schaffte es bis ins Finale. Dort setzte sie sich schließlich gegen ihre Konkurrenz durch und gewann die damalige Staffel. Mit nach Hause nahm sie ein Preisgeld in Höhe von 25.800 Euro. Für Luxusshopping oder teure Designerhandtaschen wollte sie die Summe allerdings nicht ausgeben. Stattdessen wollte sich die Reality-TV-Bekanntheit mit dem Gewinn einen großen persönlichen Traum erfüllen.

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Imago Bert Wollersheim bei der Premiere der 2. Staffel von "Der Promihof" im Gertrudenhof in Hürth, 14.10.2026

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Imago Ginger Costello bei der Premiere der 2. Staffel von Der Promihof im Gertrudenhof in Hürth am 14.10.2026

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Imago Ginger Costello Wollersheim bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig Aachen am 26.02.2026