Christian Lell (42) gewährt einen sehr persönlichen Einblick in seine Vergangenheit. In der elften Folge von Der Promihof erzählte der ehemalige Profifußballer seinen Mitbewohnern, dass er als Jugendlicher eine bisexuelle Phase erlebt habe. Damals sei er etwa 15 oder 16 Jahre alt gewesen, berichtete der Sportler. Während seiner Schilderung sprach Christian auch über seine schwierige Kindheit, die von Alkohol und Missbrauch geprägt gewesen sei. Als Teenager habe er sich ziemlich orientierungslos gefühlt. Damit teilte der frühere Kicker eine private Erinnerung, die über die Geschichten aus seiner Fußballkarriere hinausgeht. Patrick Mast nahm Christians offene Worte zum Anlass, ein weiteres Thema anzusprechen: Er würde sich wünschen, dass auch aktive Profifußballer offener mit ihrer Sexualität umgehen.

In der Sendung erklärte Patrick, dass ihm die Sichtbarkeit sexueller Vielfalt im Profifußball noch immer zu kurz komme. "Es wäre mal schön, wenn der ein oder andere Spieler sich auch während seiner Karriere outen würde und damit ein Statement setzen würde", sagte er bei "Der Promihof". Seine Bemerkung erweiterte das Gespräch damit um eine grundsätzliche Frage zum Umgang mit Sexualität im aktiven Sport. Christian selbst hatte sich bei seiner Erzählung ausdrücklich auf seine Jugend bezogen. Wie er seine sexuelle Orientierung heute beschreiben würde, ließ er dagegen offen. Dazu machte der ehemalige Fußballer in der Folge keine weiteren Angaben. Im Mittelpunkt seiner Schilderung stand die persönliche Erfahrung, die er im Alter von ungefähr 15 oder 16 Jahren gemacht hatte.

Christian blickt auf eine Laufbahn als Profifußballer zurück. Auf dem Hof spricht er inzwischen auch über Erlebnisse abseits seiner sportlichen Erfolge. Mit seinem Rückblick auf die Teenagerzeit thematisierte er zugleich die schwierigen Verhältnisse, unter denen er aufgewachsen ist. Seine damalige Orientierungslosigkeit erklärte er mit den Belastungen seiner Kindheit. Alkohol und Missbrauch seien Teil seines Aufwachsens gewesen, schilderte er der Runde. Patrick griff anschließend den Aspekt der Offenheit auf und richtete den Blick auf Spieler, die noch mitten in ihrer Karriere stehen. Er wünschte sich, dass diese mit einem Coming-out ein sichtbares Zeichen setzen könnten. So führte Christians persönliche Erzählung zu einem Austausch darüber, wie viel Raum sexuelle Vielfalt im Profifußball bislang bekommt. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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Imago Christian Lell bei Fame Fighting International in der Ostermann Arena, Leverkusen, 06.06.2026

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RTLZWEI Patrick Mast, "Der Promihof"-Teilnehmer 2026

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