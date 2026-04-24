Das hat Ginger Costello mit dem "Reality Queens"-Gewinn vor

Ginger Costello hat es geschafft: Die Reality-Bekanntheit ist frisch gekürte Siegerin von Reality Queens und trägt nun offiziell die Krone der Staffel 2026. Im großen RTL-Abenteuer kämpfte sie sich im Dschungel an der Seite ihrer prominenten Mitstreiterinnen bis ins Finale und sicherte sich am Ende den Sieg. Im Gespräch mit dem Portal BestFans gibt Ginger nun spannende Einblicke, wie es ihr mit dem Gewinn geht und was sie mit ihrem Preisgeld von 25.800 Euro vorhat. Statt Luxusshopping oder Designerhandtaschen setzt die Blondine auf einen ganz anderen Plan: Sie möchte mit dem Geld ihren großen Traum verwirklichen.

"Dieses Geld werde ich natürlich sparen, da ich mir damit meinen Traum erfüllen möchte", erklärt Ginger gegenüber BestFans und verrät: "Ich plane, eine Ausbildung zur Hundefriseurin zu beginnen und mich anschließend selbstständig zu machen." Dabei betont die Blondine, wie sehr ihr Tiere am Herzen liegen, und freut sich darauf, diesen Wunsch bald in die Tat umzusetzen: "Das Geld wird also nicht in Handtaschen oder irgendeinen Unsinn investiert, sondern in etwas wirklich Sinnvolles." Wann genau sie ihr Herzensprojekt starten möchte, lässt die "Reality Queen" jedoch noch offen.

Im Interview mit BestFans beschreibt Ginger außerdem, wie unwirklich sich ihr Triumph für sie anfühlt. "Ganz ehrlich? Surreal. Ich glaube, so richtig angekommen ist es noch nicht." Die Zeit im Dschungel habe sich für sie wie ein echter Überlebenskampf angefühlt. Besonders das große Finale hatte es in sich: Trotz Atemnot kämpfte sich Ginger entschlossen bis ins Ziel. "In dem Moment war da kein Platz für Zweifel. Ich dachte nur: Jetzt erst recht. Ich hab mir gesagt: 'Du bist so weit gekommen, du wirst jetzt nicht aufgeben.' Das war reiner Wille", erinnert sich Ginger an den entscheidenden Augenblick.

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Instagram / gingercostellowollersheim Ginger Wollersheim, TV-Star

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RTL / Benno Kraehahn Der "Reality Queens"-Cast 2026

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Imago Ginger Costello Wollersheim bei der 1. Aachener Media Night im Das Liebig Aachen am 26.02.2026