Collien Fernandes wird in neuer ZDF-Fantasyserie zur Hexe

Collien Fernandes (45) schlüpft in eine Rolle, mit der wohl kaum jemand gerechnet hätte: In der neuen ZDF-Serie "Der letzte Zirkel" verkörpert die Moderatorin und Schauspielerin die Erzieherin Anna – eine Frau, die gemeinsam mit drei weiteren Freundinnen ein brandgefährliches Geheimnis hütet. Das Quartett besteht in Wahrheit aus Hexen. Laut Informationen des Senders wird die sechsteilige erste Staffel aktuell gedreht – die Kameras sollen noch bis Ende November 2026 laufen. An Colliens Seite steht dabei ein hochkarätig besetztes Team vor der Kamera: Julika Jenkins übernimmt die Rolle der Juristin Bea, Alev Irmak verkörpert die Chirurgin Dunja und Svenja Jung (33) ist als Lagerarbeiterin Christin mit von der Partie. Einen konkreten Ausstrahlungstermin hat das ZDF laut filmstarts bislang nicht genannt. Sollte die Produktion wie geplant verlaufen, erscheint ein Start im Laufe des Jahres 2027 möglich.

In der Serie dreht sich alles um einen magischen Schutzwall, den das Quartett jeden Monat auffrischen muss, um für den Teufel unsichtbar zu bleiben. Doch nach einer dieser Zeremonien kommt Colliens Charakter Anna auf rätselhafte Weise ums Leben. Die restlichen Hexen müssen nun im Eiltempo ein neues Mitglied finden. Sie entscheiden sich für Mala (gespielt von Havana Joy), die gerade erst bemerkt hat, dass sie Dinge mit Gedankenkraft bewegen kann. Das große Problem dabei: Satan ist den Frauen zu diesem Zeitpunkt schon längst auf den Fersen. Während die Frauen um ihr Überleben kämpfen, bringen dunkle Geheimnisse auch ihren Zusammenhalt ins Wanken. In einer riskanten Zeremonie wollen die Hexen den Teufel schließlich bannen. Ob das gelingt, hängt vor allem davon ab, wie eng ihre Verbindung zueinander wirklich ist.

Mit der Übernahme dieser Rolle widmet sich Collien Ulmen-Fernandes einem neuen Schauspielprojekt. Dies geschieht in einer Phase, in der die Künstlerin durch Berichte über eine private Ausnahmesituation mediale Aufmerksamkeit erfuhr. Die Mutter einer Tochter hatte Vorfälle von Cyber-Gewalt und Identitätsmissbrauch publik gemacht, im Zuge derer unautorisierte Intim-Chats unter ihrem Namen betrieben worden sein sollen. In diesem Kontext richtete sie Vorwürfe an ihren geschiedenen Ehemann Christian Ulmen (51). Die Anschuldigungen sind bislang nicht gerichtlich festgestellt, für den Schauspieler gilt die Unschuldsvermutung.

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Imago Collien Fernandes bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat", November 2025

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IMAGO / Future Image Collien Ulmen Fernandes, 2025

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Getty Images Collien Fernandes beim Deutschen Fernsehpreis, September 2025