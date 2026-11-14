"Love Sucks" verkürzt das Warten aufs "Maxton Hall"-Finale

Damian Hardung (28) zeigt sich von einer ungewohnt düsteren Seite. Die meisten Zuschauer kennen den Schauspieler als James Beaufort aus der Erfolgsserie "Maxton Hall". In der achtteiligen Serie "Love Sucks" spielt er dagegen den sensiblen Vampir Ben. Auf einem Jahrmarkt begegnet seine Figur bei einem Boxkampf der sterblichen Zelda, gespielt von Havana Joy. Zwischen den beiden entwickelt sich eine Liebesgeschichte, die jedoch von Anfang an unter schwierigen Vorzeichen steht. Ihre Familien könnten kaum unterschiedlicher sein, und auch Bens übernatürliche Existenz stellt die Beziehung vor große Herausforderungen. Wer die Zeit bis zum "Maxton Hall"-Finale im Dezember überbrücken möchte, findet in der Vampirromanze passenden Nachschub. Alle Folgen sind noch bis zum 8. Mai 2027 kostenlos in der ZDF-Mediathek abrufbar. Wer ein Abonnement bei RTL+ oder Disney+ hat, kann die Serie auch dort streamen, wie Kino.de berichtet.

Obwohl Ben und Zelda aus völlig unterschiedlichen Welten stammen, fühlen sie sich vom ersten Moment an zueinander hingezogen. Dass zwischen ihnen ein beinahe unüberwindbares Hindernis steht, wissen sie zunächst nicht: Ben ist ein Vampir, während Zelda aus einer Familie von Vampirjägern stammt – ohne selbst etwas davon zu ahnen. Ihr Vater und ihr Bruder hingegen kennen die Existenz der Blutsauger nur zu gut und haben es sich zum Ziel gesetzt, jeden Einzelnen von ihnen zu vernichten. Die Feindschaft zwischen den beiden Lagern besteht schon lange und hat auf beiden Seiten bereits schmerzhafte Verluste gefordert, wie Kino.de berichtet. Ben und Zelda wollen ihre Liebe trotzdem nicht aufgeben und stellen sich gegen ihre verfeindeten Familien. Die Serie erzählt eine moderne Version von "Romeo und Julia" und mischt dabei Vampirromanze, Drama und Horror. Dazu kommen Rückblenden und einige überraschend blutige Szenen. Auch bei der Kritik kam das Projekt gut an: Beim Filmfest München 2024 erhielt "Love Sucks" den Bernd-Burgemeister-Fernsehpreis.

Bekannt wurde Damian vor allem durch seine Rolle als reicher Privatschüler James Beaufort in "Maxton Hall". Harriet Herbig-Matten (23) spielt in der Serie die Stipendiatin Ruby Bell, die an seiner Seite steht. Im Dezember 2026 soll die dritte Staffel der Prime-Video-Produktion starten und die beiden Figuren erneut zusammenbringen. Auch in "Love Sucks" verkörpert der Schauspieler eine Figur, deren Liebe von Gegensätzen und zahlreichen Hindernissen geprägt ist. Anders als bei Konflikten um gesellschaftliche Unterschiede oder Rivalitäten an einer Eliteschule stehen Ben und Zelda jedoch vor übernatürlichen und familiären Herausforderungen: Unsterblichkeit, familiäre Loyalität und eine tief verwurzelte Feindschaft drohen ihre Beziehung zu zerstören. Ein musikalisches Detail zieht sich durch die gesamte Vampirserie: Im Abspann jeder Folge läuft der Song "Every Time the Sun Comes Up" von Sharon Van Etten.

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Getty Images Damian Hardung bei den 83. Filmfestspiele von Venedig 2026

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Imago Damian Hardung und Havana Joy Josephine Braun bei der Premiere von "Love Sucks" im Gibson Club, Frankfurt am Main, 10. Oktober 2024

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