Intime Szenen: Paulina Ljubas hinterfragt ihren TV-Sex

Kurz vor ihrem 30. Geburtstag blickt Paulina Ljubas (29) nachdenklich auf die intimen Szenen zurück, die sie während ihrer Reality-TV-Karriere vor laufenden Kameras zeigte. Bei der Premierenfeier für Der Promihof, "#CoupleChallenge – Halloween" und "X-Factor: Das Unfassbare" sprach sie gegenüber RTL offen über ihre damaligen Entscheidungen. Grundsätzlich wolle die ehemalige Köln 50667-Darstellerin diese nicht verdammen, heute bewerte sie manche Situationen jedoch kritischer. "Ich finde es immer schwierig zu sagen: Ja, ich bereue das total. Ich würde das nie wieder so machen", betonte Paulina im Interview. In den jeweiligen Momenten habe sich ihr Verhalten für sie richtig angefühlt. Mit etwas Abstand blicke sie heute jedoch kritischer auf einzelne Situationen zurück und stelle sich gelegentlich die Frage: "Hätte das so sein müssen?"

Während Fehltritte bei den meisten Menschen im privaten Umfeld bleiben, können Paulinas intime TV-Momente weiterhin von Zuschauern abgerufen werden. Diesen Unterschied nahm sie im Interview mit dem Sender mit Humor: "Jeder von uns hat das – nur bei den meisten Leuten ist das halt nicht in der RTL-Bibliothek zu sehen", scherzte sie. Die generelle Entwicklung des Genres sieht die Gelsenkirchenerin jedoch mit gemischten Gefühlen. "Ich habe auch das Gefühl, es wird immer grenzenloser", stellte sie fest. Ihrer Wahrnehmung nach werden die Formate von Jahr zu Jahr schockierender. Sie habe selbst an einer noch nicht ausgestrahlten Produktion mitgewirkt, bei der etwas geschehen sei, das es in dieser Form bisher noch nicht gegeben habe, berichtete sie. Details verriet sie nicht, beschrieb das Erlebte aber als "wirklich sehr ekelhaft und schockierend".

Das Interview fand nur wenige Wochen nach einem schweren Reitunfall statt, bei dem sich Paulina einen Lendenwirbel brach und zusätzlich schwere Verletzungen am Handgelenk erlitt. Unmittelbar danach durfte Paulina sich zunächst überhaupt nicht bewegen und musste weitere Untersuchungen abwarten. Erst im Krankenhaus sei ihr klar geworden, wie gefährlich die Verletzung tatsächlich war: Hätte sich der Wirbel verschoben, hätte dies schlimmstenfalls zu einer Querschnittslähmung führen können. Rückhalt bekommt die Reality-Bekanntheit während ihrer Genesung von Tommy Pedroni (31), mit dem sie glücklich liiert ist. Gemeinsame Kinder sind für sie aktuell allerdings noch kein konkretes Thema – für die Zukunft schließt sie Nachwuchs aber nicht komplett aus.

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas mit Pferd

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Instagram / tommypedroni Tommy Pedroni und Paulina Ljubas, Realitystars

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