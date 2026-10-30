Nach sieben Wochen: Paulina Ljubas ist ihren Gips los

Paulina Ljubas (29) ist nach sieben Wochen endlich ihren Gips los. Wie der Realitystar nun in ihrer Instagram-Story berichtet, durfte sie bei der aktuellen Untersuchung auch ihre Rückenorthese ablegen, die sie seit ihrem Reitunfall ebenfalls sieben Wochen lang getragen hatte. Zuvor machten die Ärzte noch einmal Röntgenaufnahmen, um den Heilungsverlauf zu überprüfen. Anschließend erhielt Paulina die Erlaubnis, wieder Sport zu treiben. Aufs Pferd darf sie allerdings noch nicht zurück: Erst drei Monate nach dem Unfall, also im Dezember, kann sie wieder in den Sattel steigen. Wie sehr sie die Tiere vermisst hat, zeigt eine Aufnahme in ihrer Story. Darauf steht Paulina draußen neben einem hellgrauen Pferd und schmiegt sich eng an dessen Kopf. Das Tier hält sein Gesicht dicht an ihres, während die ehemalige Köln 50667-Darstellerin mit geschlossenen Augen breit in die Kamera lächelt.

Ganz überstanden ist die Verletzung trotz der guten Nachrichten allerdings noch nicht. Ihr Handgelenk sei weiterhin sehr steif und fühle sich ungewohnt an, erzählte Paulina ihren Followern. Außerdem brachten die neuen Röntgenbilder eine Überraschung: Das abgesplitterte Knochenstück hat sich verschoben und ist nicht wie vorgesehen angewachsen. Eine weitere Operation ist deshalb aber nicht nötig. Wie Paulina erklärte, sei das abgelöste Stück zu klein, um es separat operativ zu behandeln. "Kann wohl so bleiben, wenn es mich in Zukunft nicht stört", verriet sie.

Der Reitunfall hatte Paulina mehrere Wochen lang aus ihrem gewohnten Alltag gerissen. Bereits vor wenigen Tagen konnte sie ihre Community etwas beruhigen. Damals berichtete sie, dass es ihr insgesamt schon deutlich besser gehe. Zwar gebe es weiterhin vereinzelt Tage, an denen sie sich nicht so gut fühle, diese seien mittlerweile aber selten geworden. Mit dem Abschied von Gips und Rückenorthese hat Paulina nun einen wichtigen Schritt in Richtung Genesung geschafft.

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Krankenhaus

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und Pferd Quantan

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas mit Pferd