Krasser Unfall: Paulina Ljubas "hätte gelähmt sein können"

Paulina Ljubas (29) hat rund vier Wochen vor dem diesjährigen Fame Fighting einen schweren Reitunfall erlitten. Wie der Realitystar gegenüber Bild berichtete, war sie für einen eigentlich ruhigen Ausritt in einer Reithalle unterwegs. Dort fiel versehentlich ein Besenstiel um, woraufhin ihr junges Pferd erschrak und unkontrolliert losgaloppierte. Kurz darauf löste sich der Sattel, das Tier schlug einen Haken und der Realitystar prallte gegen eine Wand. Die Diagnose fällt heftig aus: Paulina zog sich einen Trümmerbruch an einem Handwurzelknochen und einen Bruch des dritten Lendenwirbels zu. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Dort musste sie wegen möglicher Nervenschäden zunächst zwei Tage lang vollkommen regungslos liegen bleiben. Wie schlimm die Verletzung hätte enden können, ist Paulina bewusst: "Im schlimmsten Fall hätte ich gelähmt sein können."

Direkt nach dem Aufprall fürchtete Paulina vor allem, von ihrem eigenen Pferd überrannt zu werden. Zwar spürte sie sofort starke Schmerzen im Handgelenk und im Rücken, wegen des Adrenalins konnte sie deren Ausmaß jedoch zunächst kaum einschätzen. Andere Reiter alarmierten den Notarzt. Als die Rettungskräfte die Rückenverletzung erkannten, forderten sie Unterstützung aus der Luft an. "Dann habe ich nur gehört, wie der eine zum anderen gesagt hat: 'Ja, wir müssen jetzt einen Helikopter rufen'", erinnerte sie sich im Gespräch mit Bild. Nach der Gabe eines Medikaments wachte sie erst im Schockraum wieder auf. Weil anfangs unklar war, ob Bewegungen die Nervenbahnen am gebrochenen Wirbel schädigen könnten, durfte sie sich zwei Tage lang nicht rühren. Eine Operation bleibt ihr immerhin erspart, da die äußere Schale des Wirbels intakt blieb. Inzwischen kuriert sie sich zu Hause aus – mit Gips am Handgelenk und Korsett für den Rücken. Bis Dezember gilt außerdem ein striktes Reitverbot.

Die verordnete Pause dürfte für Paulina eine große Umstellung sein: Sie ist leidenschaftliche Reiterin und besitzt drei eigene Pferde. Auch ihr Freund Tommy Pedroni (31) reagierte geschockt, als sie ihn aus dem Krankenhaus über den Unfall informierte. Trotz Gips und Korsett ließ es sich die Influencerin dennoch nicht nehmen, ihren Partner zur Pressekonferenz von Fame Fighting in Essen zu begleiten. Tommy soll am 17. Oktober in der Essener Grugahalle gegen den Realitystar Lorik Bunjaku (30) in den Ring steigen.

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas und ihr Pferd, 2025

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas mit Pferd

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Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei Fame Fighting International, Juni 2026