Nach ihrem Reitunfall: So geht es Paulina Ljubas aktuell

Gute Nachrichten von Paulina Ljubas (29): Dem Realitystar geht es nach ihrem schweren Reitunfall deutlich besser. In einer Fragerunde auf Instagram wollten ihre Fans jetzt wissen, wie es um ihren Rücken und ihren Arm steht – und die Antwort fällt erfreulich aus. "Es gibt immer Tage, die besser sind, und ganz wenige, die nicht so gut sind, aber insgesamt geht es wirklich viel besser", schrieb sie in ihrer Story. Damit dürfte sie viele ihrer Follower beruhigen, die in den vergangenen Wochen mitgefiebert hatten. Der Unfall hatte die Influencerin schließlich mitten aus ihrem Alltag gerissen und für eine lange Zwangspause gesorgt. Umso mehr Aufmerksamkeit bekommt jetzt jedes noch so kleine Update zu ihrem Heilungsprozess.

Ganz abgeschlossen ist die ärztliche Behandlung allerdings noch nicht. In derselben Fragerunde verriet Paulina, dass in wenigen Tagen die vorerst letzten Kontrolltermine anstehen. "Ich hab jetzt am 29. den letzten Termin in der Klinik für mein Handgelenk und auch beim Wirbelsäulenspezialisten", erklärte sie. Sowohl ihr verletztes Handgelenk als auch ihre Wirbelsäule werden also noch einmal genau untersucht. Passend zu ihrem positiven Update wählte Paulina als Hintergrund für ihre Nachricht übrigens kein Krankenhausfoto, sondern eine Aufnahme von einer Veranstaltung. Darauf posiert sie in einem schwarzen, ärmellosen Kleid neben ihrem Freund Tommy (31) – von Patientinnen-Outfit also keine Spur.

Der Unfall hatte sich rund vier Wochen vor Fame Fighting ereignet. Eigentlich war Paulina zu einem ruhigen Ausritt in einer Reithalle aufgebrochen, doch dann erschrak ihr junges Pferd vor einem umfallenden Besenstiel und galoppierte unkontrolliert los. Als sich auch noch der Sattel löste und das Tier einen Haken schlug, prallte die Influencerin gegen eine Wand. Die Diagnose hatte es in sich: ein Trümmerbruch an einem Handwurzelknochen und ein Bruch des dritten Lendenwirbels. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus, wo sie wegen möglicher Nervenschäden zunächst zwei Tage lang vollkommen regungslos liegen bleiben musste. Umso bemerkenswerter ist es, dass die Reality-TV-Bekanntheit nur wenige Monate später wieder von guten Tagen und letzten Kontrollterminen berichten kann.

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas mit Pferd

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Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Krankenhaus