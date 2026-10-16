Kampagne: Kendall Jenner zeigt ihren trainierten Oberkörper

Kendall Jenner (30) gewährt ihren Fans einen ersten Blick auf ihre neue Herbstkampagne für das italienische Dessouslabel Intimissimi. Auf Instagram teilte das Model am Dienstag ein Foto, auf dem sie ein eng anliegendes, transparentes Langarmoberteil in Dunkelgrün trägt. Für die Aufnahme hebt Kendall den Stoff an – darunter kommt ein tief ausgeschnittener weißer BH zum Vorschein. Durch ihre Pose rückt sie gleichzeitig ihren durchtrainierten Oberkörper und ihr Dekolleté ins Rampenlicht. Dazu blickt sie mit einem dezenten Lächeln in die Kamera, als wäre das alles ganz nebenbei passiert. Große Worte macht sie nicht: In der Bildunterschrift markiert sie lediglich das Label – mehr Erklärung braucht es bei diesem Motiv offenbar auch nicht.

Der restliche Look bleibt betont natürlich. Kendall trägt ihr dunkles Haar in lockeren, mittig gescheitelten Wellen, dazu kleine Diamantstecker und ein zurückhaltendes Make-up. In ihrer Story legt sie noch nach und teilt weitere Motive: Auf einem sitzt sie mit an die Brust gezogenen Knien da und schaut über ihre Schulter, auf einem anderen zieht sie das durchsichtige Oberteil über den Kopf. Die Bilder bewerben die Herbstkollektion "Ultralight with Cashmere" und setzen die Zusammenarbeit des Models mit Intimissimi fort. In der Kommentarspalte überschlugen sich die Reaktionen ihrer Follower, die vor allem ihre Figur und den schlichten Stil der Aufnahmen lobten. "Was eine Figur" und "So ein wunderschönes Foto", schrieben zwei Nutzer. Ein weiterer Fan ging noch einen Schritt weiter und schwärmte: "Wenn die Welt eine Definition von Perfektion hätte, wären es dein Lächeln, deine Anmut und deine atemberaubende Schönheit."

Kurz vor der Veröffentlichung der Kampagne war Kendall bereits bei der Paris Fashion Week im Einsatz. Dort eröffnete sie für L'Oréal Paris die Modenschau "Le Défilé 2026: Express Your Worth" am Place Joffre. Die Laufstegschönheit zeigte sich in einem schwarzen Neckholder-Rollkragenkleid mit hohem Beinschlitz, dazu kombinierte sie schlichte schwarze Schuhe. An der Show wirkten auch Cara Delevingne (34) und Heidi Klum (53) mit. Für eine besondere Überraschung sorgte der Abschluss des Abends: Céline Dion (58) trat auf und präsentierte ihren Song "I'm Alive". Nach dem glamourösen Termin tauschte Kendall den Laufsteg gegen die Straßen der französischen Hauptstadt. Dort wurde das Model gemeinsam mit ihrem Freund Jacob Elordi (29) bei einem Spaziergang durch Paris gesehen.

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Getty Images Kendall Jenner auf dem roten Teppich der 83. Filmfestspiele von Venedig für "Wild Horse Nine", Venedig, 3. September 2026

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Academy Awards im Dolby Theatre in Hollywood im März 2026

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Getty Images Céline Dion bei der Paris Fashion Week