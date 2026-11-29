Kendall Jenner (31) und Jacob Elordi (29) machen sich offenbar schon Gedanken über gemeinsamen Nachwuchs, wenn auch auf spielerische Weise. Wie Daily Mail berichtet, sollen das Model und der Schauspieler, die seit April 2026 ein Paar sein sollen, mithilfe von künstlicher Intelligenz ein Bild ihres Nachwuchses erstellt haben. "Sie sagte, es sei 'nur zum Spaß', aber sie haben kürzlich mithilfe von KI vorhersagen lassen, wie ihr Kind aussehen wird", verriet ein Insider dem Blatt. Die Idee für dieses Experiment soll von Jacob gekommen sein. Kendall habe die Aktion als unverbindlichen Scherz abgetan. Dennoch sollen die beiden bereits darüber sprechen, wie es mit ihrer Beziehung weitergehen könnte, wenn auch eher scherzhaft. Bei der Familienplanung sollen sie grundsätzlich an einem Strang ziehen und ähnliche Vorstellungen von der Zukunft haben.

Einen Heiratsantrag soll es bislang allerdings noch nicht gegeben haben, was Kendall ein wenig frustrieren soll. Zwar hätten sich beide schon gegenseitig die Liebe gestanden, der nächste Schritt steht aber noch aus. Deshalb soll das Model nun bei Freunden aus dem engsten Umfeld nachfragen, wie lange sie noch abwarten sollte. Ihren Partner unter Druck setzen möchte sie aber nicht. Statt ihm ein Ultimatum zu stellen, soll sich Kendall selbst eine persönliche Frist gesetzt haben, bis zu der sie mit einem Antrag rechnet. "Sie hat eine innere Uhr, die tickt und ihr sagt, bis wann sie seinen Antrag erwartet, aber das verrät sie nicht. Es ist ihre persönliche Frist", erklärte ein Insider. Offiziell bestätigt haben Kendall und Jacob ihre Beziehung übrigens bisher nicht.

Lange Zeit hatte sich Kendall vor allem als kinderlose Tante präsentiert. In diesem Jahr sprach sie jedoch offen über ihren eigenen Kinderwunsch. Trotz ihres vollen Terminkalenders könne sie sich vorstellen, drei Kinder zu haben. Eine Liste mit Vornamen habe sie sogar schon parat. Kendall habe zudem miterlebt, wie liebevoll der Schauspieler mit den Kindern ihrer Schwestern umgeht. Seitdem könne sie sich offenbar noch besser vorstellen, Karriere und eigene Familie unter einen Hut zu bringen. Mit Jacob soll sie dem Bericht zufolge viel Zeit in ihrer Villa in Beverly Hills verbringen. Dort kochen, trainieren und lesen die beiden oder kümmern sich um ihre Hunde. Erst kürzlich hätten sie zusammen einen Dalmatiner adoptiert. Auch Treffen mit Kylie Jenner (29) und Timothée Chalamet (30) sowie Hailey und Justin Bieber (32) sollen zu ihrem Alltag gehören.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kendall Jenner und Jacob Elordi daten

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Instagram / seirinkan_official Kendall Jenner und Jacob Elordi in Tokio

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