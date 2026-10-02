Kendall schirmt sich ab, Jacob Elordi schnauzt Paparazzi an

Jacob Elordi (29) hat während der Pariser Fashion Week sichtlich die Geduld mit Paparazzi verloren. Der Schauspieler machte sich gemeinsam mit seiner Freundin Kendall Jenner (30) zu Fuß auf den Rückweg zum Hotel. Dabei wurde das Paar von mehreren Fotografen durch die Straßen verfolgt, die ein regelrechtes Blitzlichtgewitter auslösten. Während Kendall ihr Gesicht abschirmte und Sicherheitskräfte die beiden begleiteten, wandte sich der Euphoria-Darsteller direkt an die Männer mit den Kameras. "Wartet, wartet, wartet, können wir einfach nach Hause laufen? Hört auf, hört auf, hört auf", ist er auf Aufnahmen, die von der Daily Mail verbreitet wurden, in forschem Ton zu hören. Es seien bereits genügend Bilder entstanden, machte er deutlich. "Können wir einfach zurück zu unserem Hotel laufen? Kein Blitzlicht, lasst uns einfach laufen. Lasst uns einfach gehen", bat er eindringlich. Anschließend setzte er eine Sonnenbrille auf und ging mit Kendall weiter.

Der Moment rückt frühere Zusammenstöße des Australiers erneut in den Fokus. Bei der Premiere von "Frankenstein" im Rahmen der Filmfestspiele von Venedig 2025 nahm er sich, obwohl ein Mitarbeiter ihn offenbar zum Weitergehen bewegen wollte, zusätzlich Zeit für Fotos mit Fans. "Ich werde genau hier ein Foto machen", sagte Jacob vor laufender Kamera. "Sag mir nie, was ich tun soll." Der Fan, der den Clip veröffentlichte, verteidigte ihn später als sehr freundlich. Auch im Dezember 2025 kam es am Pariser Gare du Nord zu einer Konfrontation zwischen Jacob und einem Fotografen: "Du machst es mir wirklich schwer zu leben." Noch deutlicher wurde es im Februar 2024 vor dem Clovelly Hotel in Sydney. Radioproduzent Joshua Fox wollte ihn für einen Streich um dessen Badewasser bitten – ein Geschenk für Moderatorin Jackie O (51) und eine Anspielung auf "Saltburn". Joshua behauptete später laut Branchenblatt, der Schauspieler habe ihn gegen eine Wand gedrückt und die Hände um seinen Hals gelegt, nachdem er das Löschen einer Handyaufnahme verlangt hatte.

Die Polizei von New South Wales bestätigte damals Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Angriffs zwischen einem 32- und einem 26-Jährigen, nannte dabei aber keinen Namen. Jacob äußerte sich nie ausführlich zu den Vorwürfen und erklärte zuletzt gegenüber der Daily Mail: "So sehr Presse und Medien zu seinem Job gehören, muss es manchmal frustrierend werden." Der Schauspieler hat wiederholt offen darüber gesprochen, wie sehr ihn die öffentliche Aufmerksamkeit belastet. Seit seinem Durchbruch mit "The Kissing Booth 2018 ist er weltweit bekannt: "Ich wachte in einer völlig anderen Welt auf." Gegenüber GQ sagte er 2022: "Ich hasste es, für die Öffentlichkeit eine Figur zu sein." Er habe sich durch Paparazzifotos wie "eine Werbetafel" gefühlt. Und 2025 ergänzte der Filmstar, der zuletzt an der Seite von Margot Robbie (36) in "Wuthering Heights" zu sehen war: "Du fühlst dich wie ein Hochstapler. Du wirst mit dieser öffentlichen Vorstellung davon konfrontiert, wer du bist, und sie wird niemals widerspiegeln, wer du tatsächlich bist."

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Amy Sussman / Getty Images for Vanity Fair, Brendon Thorne / Getty Images Collage: Kendall Jenner und Jacob Elordi

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Getty Images Jacob Elordi bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Imago Poster zu "Wuthering Heights" mit Margot Robbie und Jacob Elordi