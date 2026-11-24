Ein Make-up-Video von Kendall Jenner (31) entwickelt sich gerade zum unfreiwilligen Internethit. Eigentlich soll die 31-Jährige in dem Werbespot zeigen, wie sich die Infallible Cushion Foundation von L'Oréal Paris auftragen lässt. Doch statt des angepriesenen Beautyprodukts steht plötzlich ein kleines Schwämmchen im Mittelpunkt. Denn wer genau hinsieht, erkennt darauf offenbar keinerlei Make-up. Trotzdem fährt Kendall damit über ihre Haut, als würde sie gerade ihre Foundation verteilen. Besonders auffällig: Ihr Teint wirkt bereits vor dem ersten Tupfer perfekt geschminkt. Für zahlreiche Zuschauer steht deshalb fest, dass die Beautyroutine nur vorgetäuscht ist. Obwohl die Werbung schon Ende Oktober veröffentlicht wurde, bekommt sie erst jetzt größere Aufmerksamkeit. Auf TikTok wird die vermeintliche Schummelei inzwischen heiß diskutiert.

Unter dem Video lassen die User ihrem Ärger und ihrer Schadenfreude freien Lauf. Besonders die vermeintliche Anwendung sorgt für reichlich Spott. "Da ist nichts auf dem Pad", bemerkt ein Nutzer. Ein anderer findet noch deutlichere Worte: "Einfach nur reine Pantomime. Kein Produkt auf dem Pad und sie trägt bereits ein komplettes Make-up." Dass die vermeintliche Inszenierung überhaupt veröffentlicht wurde, können einige kaum fassen. "Im Ernst? Es ist ihr inzwischen völlig egal, das zu verbergen", lautet eine Reaktion. Auch die Frage "Die wissen schon, dass wir sehen können, dass nichts auf diesem Schwämmchen ist, oder?" taucht auf. Andere nehmen direkt den Kosmetikhersteller ins Visier. Ein Kommentator vermutet hinter dem Auftritt sogar ein Problem mit der Foundation: "Wie schlecht ist das Produkt, wenn sie es nicht einmal für ein paar Minuten tragen will?"

Kendall arbeitet bereits seit einigen Jahren mit L'Oréal Paris zusammen. Im Juli 2023 wurde die Laufstegschönheit zur weltweiten Botschafterin der Marke ernannt und wirbt seither regelmäßig für deren Kosmetikartikel. Abseits ihrer Beautykarriere gibt es auch Neuigkeiten aus ihrem Liebesleben. Seit April 2026 wird Kendall eine Romanze mit Schauspieler Jacob Elordi (29) nachgesagt. Damals sollen sich die beiden bei einer Afterparty von Justin Bieber (32) auf dem Coachella-Festival nähergekommen sein. Es folgten weitere gemeinsame Sichtungen und ein vertrauter Auftritt in New York. Mittlerweile soll das Paar sogar einen Dalmatinerwelpen bei sich aufgenommen haben. Ein Insider erklärte gegenüber People: "Sie sind beide große Hundeliebhaber; das ist etwas, das sie miteinander verbindet." Zudem seien Kendall und Jacob bereits "in ihren neuen Welpen verliebt".

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Getty Images Kendall Jenner bei der sechsten Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2026

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Getty Images Kendall Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025

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